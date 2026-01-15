認台灣是世界科技強國！外媒卻點出經濟問題所在...

台灣穩站全球科技供應鏈不可或缺的關鍵位置。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣穩站全球科技供應鏈不可或缺的關鍵位置，作為全球多數先進晶片與伺服器的製造重鎮，在近年全球人工智慧（AI）需求爆發帶動下，出口表現強勁成長。但外媒指出，這波驚人的成長也引發更深層的疑問：究竟誰從台灣的經濟模式中受益？而這樣的成長，又對台灣自身的安全帶來什麼影響？

全球議題雜誌《MONOCLE》報導，在台灣新竹科學園區的1個平日早晨，送貨卡車在半導體晶圓廠外大排長龍；而僅隔幾個街區，另一頭卻是家燈光昏暗的五金行，多數電燈關閉，老闆閒坐在櫃檯後方，低頭滑著手機。這樣的場景，凸顯出台灣正身處一場足以改變全球產業版圖的科技繁榮，卻未能在街頭經濟層面全面反映。

在地緣政治喧囂不斷之際，台灣於2025年年底依舊穩坐全球科技供應鏈不可或缺的關鍵位置。作為全球多數先進晶片與伺服器的製造重鎮，隨著AI持續演進，台灣經濟實力正朝進一步成長邁進。報導指出，去年台灣出口創下近16年來最快增速，主要動能來自美國對AI相關硬體的強勁需求，而該類產品並未納入美國總統川普的關稅清單。

然而，這股驚人的成長動力，也讓外界重新檢視台灣經濟成果的分配結構。報導指出，科技產業的成功並未平均惠及所有部門，從工具製造商到汽車零組件工廠，傳統製造業正同時承受成本上升、勞力短缺，以及供應鏈過度向半導體傾斜所帶來的下游衝擊。

此外，股市漲勢，則主要回饋給以台積電（2330）為代表的科技巨頭。僅是台積電1家，便支撐著從iPhone到網際網路資料中心的一切，其市占率已超過70%，獲利屢創新高，而壓倒性的主導地位，也不斷拉大與島內其他製造業者之間的差距。

匯率政策進一步放大了這種差距。新台幣兌美元被估計低估約55%，是全球最嚴重的匯率失衡之一。這雖然有助於維持出口競爭力，卻也推高了民眾的生活成本。這種以貨幣貶值帶動成長的策略，在1990年代初期曾推動台灣工業化，如今卻使成果高度集中。

此外，報導還表示，台灣平均月薪約為新台幣4.7萬元，而撐起台灣全球影響力的半導體產業，實際就業規模卻相對有限。台積電全球員工約8.3萬人，其中近9成在台灣，但相較於數百萬勞動人口，仍只是極小的一部分。除了少數工程師之外，多數勞工實際上是以較低薪資與被侵蝕的購買力，間接補貼國家的出口成功。

住房問題更使這股壓力變得更為明顯。台北市如今已成為全球購屋最昂貴的城市之一，2023年房價所得比高達15.71，甚至高於倫敦與紐約，在台北市，平均家庭需將約3分之2的收入用於房貸，這一沉重負擔，使年輕人深陷租房的惡性循環 。

與此同時，台灣所倚賴的半導體產業也站上地緣政治與安全議題的核心。中國持續加大對台軍事壓力，而美國、歐洲與日本則加速拉攏台灣企業，強化自身晶片供應鏈。

報導總結，如何將台灣在科技領域的領先地位，轉化為更廣泛的國內繁榮，仍是一大挑戰；地緣政治的不確定性，也為本就難以平均分配成果的經濟體增添變數。台灣正被期待成為全球AI發展的關鍵支柱，卻同時承擔政治與安全風險，未來一年，將檢驗這場科技繁榮是否真能回饋到多數家庭。

