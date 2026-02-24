又開出！大樂透頭獎獨得1億 獎落這個縣市

今晚大樂透頭獎1注中獎。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（24日）開獎的大樂透，頭獎1注中獎，獨得獎金1億元，獎落屏東縣萬丹鄉萬惠村萬丹路一段46號「喜來發彩券行」。大樂透春節大紅包則開出31組，總中獎注數61注，其中27組為單注中獎，2組為2注均分，1組為3注均分，1組為27注均分；春節小紅包開出45組，總中獎注數48注，其中42組為單注中獎，3組為2注均分。

台彩表示，截至本期為止，春節大紅包累積開出340組、剩餘140組，春節小紅包累積開出531組、剩餘2詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

根據今晚開獎結果，本期大樂透中獎號碼「12、19、22、27、28、31」，特別號「45」；49樂合彩中獎號碼「12、19、22、27、28、31」。大樂透春節大紅包中獎號碼「03、06、13、24、27、31、35、39、46」；小紅包獎號「19」。

另，本期今彩539中獎號碼「16、23、25、32、36」；39樂合彩中獎號碼「16、23、25、32、36」。本期3星彩中獎號碼「201」；4星彩中獎號碼「2975」。

