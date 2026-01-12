國安基金決議退場 護盤279天史上最長

台股站穩3萬點，國安基金決議退場。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台股站穩3萬點，國安基金決議退場。國安基金表示，自2025年4月9日起執行安定任務迄今，已發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，經委員會共識決議，即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制，幕僚單位仍將持續關注國內外政經情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否授權執行安定市場任務。

國安基金今召開第4季例行性會議，根據國安基金公布財報，自2025年4月9日進場至12月31日止，累計共投入122.5億元，其中第2季投入77億餘元、第3季約45.5億元，第4季則未加碼，截至12月底持股市值約186.9億元，帳面未實現獲利約64.4億元、較第3季增加27.8億元，尚有應收股利4092萬餘元。

川普政府4月2日公布對等關稅，引發全球股市重挫，台股4月7日暴跌2065.87點、跌幅9.7%，創史上最大跌幅及跌點，8日續跌772.4點、跌幅4.02%。為維持投資人信心，國安基金4月8日提前召開第1季例行性會議，決議自4月9日起啟動第9次護盤，執行市場安全任務，自2025年4月9日至2026年1月12日，累計護盤期間達279天，超過第8次護盤的275天，刷新史上最長護盤紀錄。

