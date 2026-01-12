輔導興櫃涉低價向業者買股票賺價差 檢調搜索、約談康和證券副總

檢調搜索、約談康和證券業務副總。圖為台北地檢署。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕檢調獲報，康和證券梁姓業務副總，於2021、2022年輔導一家綠能環保公司興櫃之際，以市價3折優惠向業者購買股票，除利用親友名義作為人頭登記外，還疑似加價賣給他人，賺取價差約數百萬元；台北地檢署今日指揮調查局新北市調查處發動搜索，並約談梁男、疑為人頭的張男、向梁買股票的周姓及郭姓買家，全案朝違反「證券投資信託及顧問法」特別背信等罪嫌偵辦。

康和證券今日發布重訊指出，司法機關至康和證券對承銷部同仁個人進行調查，公司配合協助調查，該調查程序目前對公司財務業務並無影響。

梁男在康和證券負責輔導上市櫃等業務，但檢調卻獲報，梁男在2021、2022年間輔導一家公司興櫃之際，涉以市價的3折優惠價，向這家公司購買股票，除利用親友名義作為人頭登記外，還疑似加價賣給他人，賺取價差約數百萬元。

檢察官今日指揮新北處兵分多路，持法院核發的搜索票，搜索梁男等人住居處，並約談梁男、張男等4名被告到案，全案朝「證券投資信託及顧問法」特別背信罪嫌偵辦，漏夜偵訊中。

