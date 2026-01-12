黃金噴漲年輕人最敢接！路透揭台銀超狂銷售數據 進口額也曝光

地緣政治緊張局勢升溫，避險需求增加，帶動金價走揚。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金去年噴漲逾70%，2026年持續刷新高，現貨黃金週一（12日）再創新高，突破每盎司4600美元。金價維持高檔，還是有人進場接。《路透》披露，掌握全台黃金條塊進口量超過7成的台銀銷售數字出爐，台銀貴金屬部經理楊天立稱，去年該行黃金銷售量年增1倍，不少是40歲以下的年輕人，黃金存摺開戶數衝破500萬戶；《路透》還揭曉台灣去年黃金進口額逾42億美元（約台幣1323億），年增57%，飆新高。

台銀貴金屬部經理楊天立告訴《路透》，2025年台銀黃金銷售量較前一年倍增，其中不少來自40歲以下的年輕族群，黃金存摺開戶數則來到500多萬戶。

楊還指出，40歲以下進場的人越來越多，哪裡有利、會轉錢就往哪裡去，很多錢跑到白銀，年輕族群只有一套錢，錢跑來跑去。至於年長一點的投資人，楊天立說，50歲、60歲及70歲的人早就買了放著。

對於2025漲幅超過140%的白銀，楊天立指出，去年買白銀及鉑金的人更多，台灣人大都跟民間及貴金屬公司購買，直言「我們不會鼓勵去買白銀，因為太投機了。」

由於黃金需求攀升，《路透》也揭曉財政部黃金進口數據，2025年黃金進口額為42.15億美元（約台幣1328億），締造新猷，較前一年更激增57%；去年黃金進口量則為38公噸，創7年新高。

投資人關心2026金價走勢，楊天立指出，今年有機會看到5000美元至5200美元，漲幅20-30%就不錯了。

