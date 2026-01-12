科技業帶頭衝 去年商用不動產買賣、租賃均是最大戶

面對2026年房市走勢，高力國際董事長劉學龍認為「危中尋變、穩中求進」的階段。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕2025年整個商用不動產買賣、租賃市場，均由科技業帶頭衝。高力國際發布最新2025年第四季商用不動產與土地投資市場調查報告，2025年商用不動產總交易額達1675億元，為歷年第二高。

高力國際研究部資深董事梁儀盈指出，2025年商用不動產仍以廠房交易額為最大宗、全年交易金額約622億元，主要買方為電子零組件產業，去年共投入586億元購買廠房，反觀過往主力的金融保險業投資動能持續低迷，連續兩年貢獻度最小，在2025年占比僅4%，不動產的資金配置仍偏向保守。進一步觀察前十大指標交易，多集中在下半年度，顯示企業投資與布局動能強勁，除兩筆零售商場交易之外，其餘8筆皆為企業自用或擴廠所需。

請繼續往下閱讀...

2026年房市危中尋變、穩中求進

面對2026年房市走勢，高力國際董事長劉學龍認為「危中尋變、穩中求進」的階段，尤其2026年AI技術及跨領域應用將持續深化，預期相關供應鏈的出口與擴產動能仍具支撐力，短期內工業地產需求將保持穩定，然而過度依賴單一產業也須注意整體經濟韌性；其次，地緣政治將持續驅動企業海外布局，美中科技戰與供應鏈安全的考量，促使資本支出逐漸流向海外，恐壓縮國內長期投資動能。

再來，人口結構變遷將重塑經濟結構跟空間需求，應創造市場新需求，針對高齡及單身族群設計產品與服務；最後，全球進入AI快速成長的時代，運算及資料中心的需求勢必增加，而電力及能源供應的穩定將大幅成為能否吸引企業設點的關鍵之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法