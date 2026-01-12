看準就下手！好市多6樣爆款「新上架」商品1次看

看準就下手！好市多6款爆款「新上架」商品1次看。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕假期雖然結束了，但好市多（Costco）的食品雜貨區卻能持續帶來驚喜，一直延續到1月，今年Costco的貨架上擺滿了令人興奮的新食品、飲料和其他雜貨，填補了原本擺放節日商品的空缺，巧克力、雞塊等6樣爆款新品，是值得列入必買清單。

《Eat This, Not That!》報導，以下6樣新品，是目前大家都在搶購的熱銷商品。

1、杜拜風味麥冰棒

Costco Savvy 分享了1款新的杜拜風味巧克力產品。 「我在 Costco 逛到一半的時候被它吸引住了！這款迪拜風味的 Mac Pop 巧克力太吸睛了，我一定要買回家，」她寫道。另1位顧客評論「好吃！我超愛這款巧克力」。

2、美食探險：布法羅雞塊

Costco Savvy 還分享了1個令人興奮的新品，「Costco 新品！Cuisine Adventures 布法羅雞塊現已上架冷凍區，幾分鐘即可享用。非常適合快速晚餐、零食或比賽日！」他們寫道。

3、Samlip 軟韓式起司蛋糕

Costco Buys分享指出，「如果你喜歡清淡的甜點，這款韓式軟芝士蛋糕絕對值得一試！每1塊都以鬆軟的海綿蛋糕為底，上面覆蓋著順滑濃鬱的芝士蛋糕，而且都是獨立包裝，方便取用，它甜而不膩，非常適合想吃點甜點又不想吃一整塊的時候，」他們寫道。

4、變革種子有機蛋白碗花園香蒜醬

Costco Deals 分享了Seeds of Change 有機蛋白碗花園青醬的優惠資訊。即日起至 2026 年 1 月 18 日，在舊金山灣區、中西部、東北部、西北部、東南部和德克薩斯州的Costco 門店購買即可立減2.5美元（約新台幣79元）！只需90秒即可享用，無需任何準備，常溫保存！囤貨，輕鬆搞定午餐和晚餐！

5、Jack Links Mr. Beast 牛肉切達起司塊

Costco 近期推出了Jack Links Mr. Beast 牛肉切達起司小塊，每塊獨立包裝出售。 「味道很棒，」1位顧客評論道。

6、Realsy 堅果醬夾心棗

Costco 近期也分享了Realsy 堅果醬夾心紅棗的資訊。 「@eatrealsy堅果醬夾心紅棗已登陸 Costco！這些小巧的紅棗是甜而不膩的完美零食。它們只選用幾種簡單的天然食材和天然甜美的有機紅棗製成，無需添加糖。口感豐富，令人垂涎，同時又出乎意料地清爽，」他們寫道。無論是作為甜點、外出零食，還是下午茶點心，都是絕佳選擇。

