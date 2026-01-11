68歲夫妻雖有退休金800萬 給孫壓歲錢「故意」從2千減至2百元有隱情 憂心因「孫輩破產」

日本一對68歲的夫婦「故意減少」給孫輩的新年壓歲錢，原因是無法再讓兒女和孫輩予取予求了。（路透，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，一對68歲的夫婦「故意減少」給孫輩的新年壓歲錢，原因是無法再讓兒女和孫輩予取予求了，出於「溺愛」的過度經濟付出，凸顯出日本當前所謂因「孫輩破產」的隱患。

「御年玉」是日本新年期間的傳統習俗，也是日本獨有的文化習俗，透過贈送實體禮物來慶祝子女和孫輩的成長（類似台灣的壓歲錢）。然而，對於主要依靠退休金收入的老年人來說，往往難以負擔這些禮物。

請繼續往下閱讀...

中塚秀夫（化名，68歲）是公務員，而與他同齡的妻子惠子（化名）則在建築公司擔任文員直至退休。這對夫婦一直為退休生活積蓄財富。他們的退休金總額高達4000萬日圓（台幣800萬元），目前每月的退休金收入為27萬日圓（台幣5.4萬元）。他們的經濟狀況顯然十分寬裕。儘管如此，他們今年卻將給孫女的新年壓歲錢從1萬日圓（台幣2千元）大幅削減至1000日圓（台幣2百元），個中緣由卻顯而易見。

事情的起因是他們的兒子和媳婦的「苦苦哀求」。起初，老夫妻決定替子女支付孫輩的每月學費，理由是兒子稱「托兒費和房貸已經讓我們家經濟拮据，每個月的學費更是雪上加霜」。

一向樂於給孫輩買玩具和其他東西的秀夫，因為想看到他們開心的樣子，也同意了，如果是為了孫輩的教育，他別無選擇。之後，兒子的要求越來越高，包括幫孫購買高級童裝品牌衣服、吃高價有機蔬菜等。

秀夫和妻子心想， 「如果我們繼續按照們的要求來供養他們，我們就沒錢養老了。更重要的是，我們的兒子和媳婦永遠無法經濟獨立」。

想到這裡，有一天，他們對兒子佑介（化名，34歲）說：「我只能給你這麼多錢了。你為什麼不停止依賴父母的錢，想想該如何量入為出呢？」於是老夫妻減少給他們的新年壓歲錢。但是卻換來兒子和媳婦的怒氣。

近年來，「孫輩破產」一詞在媒體上越來越常見。這個詞指的是祖父母過度消費金錢在孫子孫女身上，導致退休基金耗盡，生活難以為繼的情況。

尤其是一些持續性的開支，例如學費和課外活動月費，一旦開始，往往幾年內都無法更改，很難中途停止。這使得這些開支最容易導致「孫輩破產」。

為什麼他們最終會花費如此巨額的錢，幾乎讓自己破產呢？專家指出，即使子女像上述案例中明目張膽地要錢，如果他們能在意識到經濟狀況惡化後立即停止資助，問題也不會那麼嚴重。然而，許多人卻無法做到這一點，只能繼續資助子女，直到自己瀕臨破產。

造成這種情況的原因有很多，從對自身家庭財務狀況缺乏準確了解，到為了在他人面前顯得體面而不願承認自己沒錢。然而，這種情況與對孫輩的感情無關的情況也並不少見。許多老年夫婦屬於無收入的家庭，退休金是他們的主要收入來源。

值得注意的是，贍養孫輩可能會威脅到這些依靠退休金生活的家庭的根基。此外，或許有必要坦誠地向年輕一代解釋退休金生活的真實情況，因為他們往往認為「老年人就應該有錢」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法