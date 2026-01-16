LTN經濟通》資料中心需求爆 科幻電影搬到現實？

現在有些人正考慮將資料中心建在太空，以繞過尋找可用資源的難題。（美聯社資料照）

太空可全天候接收太陽能

〔財經頻道／綜合報導〕隨著生成式 AI 與大型語言模型快速演進，全球對資料中心的需求正呈現指數型成長。然而，這些外觀看似倉庫的設施，實際上集結了大量高密度運算設備，不僅需要龐大的土地與電力，也帶來水資源消耗與碳排放等環境壓力。當地球上的空間與能源逐漸逼近極限，一個過去只存在於科幻小說中的想法，正被愈來愈多科技與航太巨頭認真看待——把資料中心送上太空。

高盛預估，到2030年，全球資料中心的電力需求將暴增165%。即使科技公司積極導入再生能源，太陽能與風力發電本身仍需要廣闊的實體空間，且受天候、季節與晝夜影響。相較之下，太空幾乎可全天候接收太陽能，沒有雲層遮蔽，也不存在土地取得與地方反對問題，對於追求長期算力擴張的 AI 產業而言，吸引力不言而喻。

包括馬斯克、貝佐斯、奧特曼和黃仁勳等科技巨頭，都接連表態支持發展太空資料中心。（圖擷自輝達官網）

Google 在2025年提「太陽捕手計畫」

這股想像力並非空談。Google 已在去年提出「太陽捕手計畫（Project Suncatcher）」，預計在2027年啟動太空資料中心相關實驗。特斯拉執行長馬斯克更直言，太空資料中心可能在5年內成為訓練 AI 最具成本效益的方式。包括貝佐斯、奧特曼與輝達執行長黃仁勳在內的科技領袖，也都曾公開表達對這一概念的支持。

支持者的共同判斷是，地球上的資料中心正逐漸遭遇結構性瓶頸。在部分地區，電網無法支撐新增算力需求，居民反對資料中心推升電價與耗水量，地方政府審批趨嚴，導致建設速度放緩。當全球科技巨頭投入數百億美元擴建資料中心，資本密集與潛在泡沫風險也隨之升高，促使市場尋找「跳出地球框架」的解方。

太空資料中心可以繞過尋找可用土地資源的難題，並更好地利用太陽能。（圖擷自輝達官網）

NASA 在1960年代便提出類似構想

事實上，太空資料中心並非新概念。NASA 早在1960年代便提出類似構想，1980年代的科幻作品則進一步描繪「太空資料儲存庫」。真正讓這個想法逐漸走向現實的，是近十年 AI 晶片效能提升、火箭發射成本下降，以及衛星通訊技術成熟。新創公司 Starcloud 即提出以大型衛星形式運作的太空資料中心設計，將伺服器叢集置於核心，外圍環繞太陽能板，直接在軌道上完成資料處理。

然而，理想與現實之間仍存在巨大落差。專家普遍認為，關鍵瓶頸在於發射成本、抗輻射設計與散熱問題。以目前技術水準，將1公斤設備送入太空的成本約在2000至8000美元之間，而單一伺服器機架重量往往超過1公噸，經濟效益難以成立。佛羅里達大學教授、前 NASA 物理學家梅茨格指出，唯有發射成本降至每公斤約200美元，商業模式才可能真正浮現，這至少仍需10年時間。

要推動太空資料中心發展，材料的載運成本是關鍵問題。（歐新社資料照）

火箭發射成本是關鍵

歐洲方面也積極評估其可行性。由歐盟資助的「ASCEND」研究認為，若能利用持續太陽能供電，太空資料中心在資料主權與減碳方面具備潛在優勢，但前提是火箭在整個生命週期內的碳排放需比現有技術降低10倍。目前，即便 SpaceX 已大幅壓低發射成本，距離真正「綠色發射」仍有不小差距。

綜合來看，太空資料中心短期內仍難以成為主流解方，但它反映出 AI 時代對能源與算力的焦慮已逼近臨界點。未來十到二十年，隨著火箭成本下降、太空製造與通訊技術成熟，太空資料中心或許不再只是科幻，而是全球算力版圖中的一個重要拼圖。對投資人與政策制定者而言，這場競賽的真正意義，不只是資料中心蓋在哪裡，而是人類如何在算力需求與地球承載力之間，找到新的平衡點。

