台灣情義相挺買1水果 友邦搶攻逾2億市場嗨翻這樣說

瓜地馬拉酪梨打進台灣市場。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣透過互惠互利原則與友邦深化合作，瓜地馬拉酪梨也打進台灣市場，瓜媒嗨翻，驚呼該國酪梨得以在距離近1萬4500公里以外的台灣販售，得益於2國深化貿易合作。根據農業部統計，台灣去年前11月進口酪梨總額為697.5萬美元（約台幣2.2億），主要來源只有紐西蘭及美國，瓜國將成為第三個進口酪梨來源國。

《中美洲360》（Centroamerica 360）報導，在距離產地瓜地馬拉約1.45萬公里的台灣，人們可以買到來自瓜地馬拉的哈斯酪梨（Hass Avocado）了。該產品以冷凍形式供應，因此可以全年食用，不受產季限制。

報導說，瓜國酪梨打進台灣市場，擴大了該國酪梨在亞洲的市佔，也強化台瓜兩國之間的雙邊貿易。同時證實台灣市場對瓜國的農產品和工業產品的興趣。

報導強調，瓜地馬拉與台灣保持外交關係和積極的雙邊合作，農業貿易是雙邊關係的基石之一。哈斯酪梨進入台灣市場，促進貿易往來，也為其他瓜地馬拉產品開闢新商機。此外，技術和商業合作有助於遵守國際標準，從而提高瓜地馬拉出口商的競爭力。

報導稱，瓜地馬拉酪梨正在鞏固其在國際市場上的地位，台灣已成為該產品的重要戰略目的地。冷凍哈斯酪梨的銷售顯示人們對新型消費方式的適應，也印證了人們對來源可靠的健康食品的興趣。因此，瓜地馬拉正將其農產品市場重點轉向亞洲。

根據農業部統計，今年前11月我國進口酪梨金額為697.5萬美元（約台幣2.2億），主要來自2個國家，紐西蘭是最大來源國，進口額為468.1萬美元（約台幣1.47億），美國為229.4萬美元（約台幣7226萬）。瓜國酪梨打進台灣市場，成為第三個進口來源地。

我國中美洲經貿辦事處也社群平台PO文推薦瓜地馬拉哈斯酪梨，強調現在台灣已能買到來自瓜地馬拉的「冷凍哈斯酪梨」，一年四季都能輕鬆享用這份來自中美洲的美味。

