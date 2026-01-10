去年對美出超飆至1501億美元 是前年647億美元的2.32倍

根據財政部統計，台灣對美國出超由2024年的647億美元暴增至2025年的1501億美元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部公布2025年出口6407.5億美元、首度飆破6千億美元大關，貿易出超達1571.4億美元、首破1500億美元，其中對美國出超就高達1501.2億美元，遠高於2024年的647億美元。財政部統計處長蔡美娜表示，我國去年出口年增34.9%、為近15年最大增幅，遙遙領先主要國家，「主要是AI商機沒有減弱跡象，感覺愈來愈強，國內重量級廠商幾乎一面倒看旺」，而台灣有本事吃下這個商機。

根據財政部統計，2025年總出口6407.5億美元、進口4836.1億美元、出超1571.4億美元均刷新紀錄，對美國出口1982.7億美元、出超1501.2億美元，對東協出口1189.8億美元、出超564.2億美元均創新高；對南韓出口、進口及入超則同創新高，對南韓入超370.2億美元躍居我國最大入超國，主因自南韓大量進口HBM（高頻寬記憶體）。

財政部表示，5大市場中，去年對美國年增78%最高，東協增35.6%居次，對中國及香港僅增13.2%；受此影響，對美國出口占總出口比重提升至30.9%，高於對中港出口占比26.6%，為26年來首見；且兩者相差4.3個百分點、為32年以來最大差距。

蔡美娜說明，台灣出口值從1000億美元到2000美元花了11年，從2000億美元到3000億美元花了5年，3000億美元到4000億美元更費時10年，但這次出口從4000億美元直接跳到6000億美元只花了4年，在亞洲四小龍出口發展史是獨一無二的，香港花了11年、南韓也花了10年，新加坡還沒到6000億美元，台灣出口將超過新加坡排名第3，為近23年來首見。

