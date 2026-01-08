自由電子報
新制勞退及國民年金委託代操500億 5家業者出爐

2026/01/08 20:35

勞動部勞動基金運用局辦理114年度新制勞退及國民年金投資絕對報酬型委託經營案，今天宣布已完成評選程序，公告從優錄取5家業者，總委託金額新台幣500億元。（資料照）勞動部勞動基金運用局辦理114年度新制勞退及國民年金投資絕對報酬型委託經營案，今天宣布已完成評選程序，公告從優錄取5家業者，總委託金額新台幣500億元。（資料照）

〔中央社〕勞動部勞動基金運用局辦理114年度新制勞退及國民年金投資絕對報酬型委託經營案，今天宣布已完成評選程序，公告從優錄取5家業者，總委託金額新台幣500億元。

勞動基金運用局日前公告，辦理新制勞退及國民年金投資絕對報酬型委託經營案，委託期間為5年，目標報酬率為年報酬率達台灣證券交易所公告的近5年年底股票集中市場平均殖利率，加計300個基本點（即加計3%），並對外徵求5家代操業者。

勞金局發布新聞稿指出，今天經評審小組完成評選程序，從優錄取5家證券投資信託公司，分別為元大投信、安聯投信、施羅德投信、野村投信、摩根投信（依筆畫順序排列）取得簽約資格。

根據資料，5家受託機構每家受託金額分別為新制勞工退休基金90億元及國民年金保險基金10億元，合計100億元，總委託金額共計500億元。

勞金局表示，後續將持續密切關注國內外經濟發展變化，並適時辦理這次國內投資委任案後續撥款。

