威強電2025年營收衰退4.8％ 今年三路合擊重返成長

威強電今年目標將以醫療、網通資安與邊緣運算三大事業作為核心成長動能。

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠威強電（3022）去年12月營收6.48億元，月增54.5%、年增16.9%，第四季營收15.59億元，季增2.2%、年減5.1%，2025全年營收65.13億元、年減4.8%。管理層指出，2026年將以醫療、網通資安與邊緣運算三大事業作為核心成長動能，隨著產品陸續進入量產階段，營運結構有望逐步回穩並重返成長。

威強電於去年第四季法說會指出，2026年將有多項醫療新品進入量產，包括生理訊號閘道主機與呼吸輔助設備。此外，公司亦持續推進人工智慧（AI）內視鏡應用，治療型應用亦已納入產品規劃，待相關醫療認證完成後，可望成為後續營收來源之一。生技設備方面，去氧核糖核酸（DNA）定序產品聚焦高階機種，採用雙中央處理器（CPU）架構，2026年出貨量預期可維持與2025年相近的穩定水準。

網通事業方面，威強電指出，大型防火牆專案已於2025年下半年開始量產，2026年將正式貢獻營收動能。隨著歐盟資安韌性法規（CyberSecurityResilienceAct，CRA）推進，未來於歐洲銷售的產品須符合更嚴格資安要求，公司鎖定公控與醫療等高門檻應用市場，並已取得德國網通大型專案，有助於提升網通業務能見度。

關於邊緣運算，威強電強調，公司並非僅著重單一高階圖形處理器（GPU）算力，而是依應用需求整合中央處理器（CPU）、特殊應用積體電路（ASIC）與GPU等不同運算架構，搭配虛擬化技術，提高系統資源使用效率，提供從低算力分散式遠端平台（DRPC）到伺服器級（Server）AI的完整產品線，應用涵蓋工廠自動化與半導體設備測試等領域。

在產能布局上，威強電規劃於桃園楊梅新秀段興建新廠，基地面積約2500坪、總樓地板面積約1萬坪，預計2026年動工、2028年完工並進入試量產階段，作為中長期產能與產品升級的支撐。公司表示，隨著醫療、資安與邊緣運算產品陸續進入量產，2026年營運將逐步反映新產品布局成果。

