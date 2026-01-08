電影《尋秦記》明日上映 網龍《尋秦記》今日啟動不刪檔測試

電影《尋秦記》明日上映，網龍《尋秦記》啟動不刪檔測試。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕由黃易出版社正式授權、中華網龍（3083）自主研發，並與遊戲新幹線共同發行的穿越題材MMORPG手遊《尋秦記》，今日中午12點正式啟動不刪檔測試；此外，官方也預告最高總獎金500萬元的「巔峰戰場」將於後續登場，並同步釋出1月10日街頭玩家見面會資訊。

隨著同名電影《尋秦記》將於明（9）日正式在台上映，網龍指出，不刪檔測試，主要是讓玩家搶先體驗並保留檔案，同時也與電影上映進行聯動合作，後續將新增內容並做最後優化，視版本穩定度另行公布相關資訊。

此外，《尋秦記》手遊攜手「秀泰影城」推出限定聯動企劃，自1月9日起至1月25日止，凡於全台秀泰影城購買電影票，即可獲得限量穿越任務令，完成指定任務除可入手MyCard 300點，更享有HTC VIVE Eagle AI智慧眼鏡與Samsung Galaxy Z TriFold摺疊手機專屬抽獎資格；此外，官方再加碼抽出遊戲專屬紀念禮「尋琴酒」及MyCard 500點，讓觀影體驗從大銀幕延伸至遊戲世界，持續展開穿越冒險。

