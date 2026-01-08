去年12月房租年漲幅不到2％ 29個月來首見

房租漲勢趨緩，2025年12月房租指數年漲幅不到2%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房租漲勢趨緩，2025年12月房租指數年漲幅不到2%、約1.99%，為29個月、2.41年來單月首見。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，近幾年導致房租有感上漲的因素相當多，包括有感通膨、房價持續上漲、房東稅負與生活支出增加，另外，像是管理費調漲等，都可能直接反應在房租上，不過，也不是房東想要漲租，租屋族就必須要買單，尤其租屋市場供給充足時，租屋族還是會貨比三家，若是租屋供給少的區域，則房租普遍容易走揚。

請繼續往下閱讀...

300億擴大租金補貼 減輕租屋族房租負擔

進一步觀察主計總處統計資料，過去連續三年房租指數年漲幅均逾2%，包括2023年年漲幅約2.16%、2024年年漲幅約2.45%，以及2025年年漲幅約2.3%。再回顧該段時間點的住宅政策，像是2023年300億中央擴大租金補貼出爐，一方面確實減輕租屋族的房租負擔，也等於提升租屋族的付租能力，因此，每到換約時間點，房東多少會有調漲租金的動作。

觀察居住類除房租指數外，近期漲幅比較有感的是家庭管理費用，12月年漲幅高達5.07%，再來是水電燃氣費年漲幅約4.57%，曾敬德表示，打聽到許多住宅大樓社區的管理費都有感調漲，調漲因素不外乎人事成本增加，物管公司費用增加，加上社區也要定期維護與檢驗設備等，都是一筆開銷，尤其隨社區屋齡逐漸老舊，有些社區可能要更新電梯設備等，當社區管理基金不夠支付時，就可能採用分期方式調整在每月管理費中，均會導致家庭管理費用的明顯增加。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法