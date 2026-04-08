張兆順接掌國票金？財部出手終結耐斯旺旺內鬥 傳交辦新董座「2大任務」

國票金控將於今年5月29日舉行股東常會改選董事（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕5月29日將進行董事改選的國票金（2889），提前傳出前兆豐金董事長張兆順將「重出江湖」接任董事長。雖未獲證實，但據可靠消息來源表示，此次公股是「鐵了心」要整頓國票金，對於未來接任董事長的人選，僅給予「2大任務」，第1就是終結民股內鬥，改善極度惡化的公司治理慘況，第2則是積極推動合併，擴大業務規模。

國票金控將於今年5月29日舉行股東常會改選董事，過往多為「耐斯」、「旺旺」2大股東車拚的董事改選大戲，今年因公股提前在去年下半年大舉加碼持股，股權已超過23%成為第一大股東，2派股東也提前因應，包括將董事席次，由目前的13席（9席一般董事、4席獨立董事）擴增至15席（10席一般董事及5席獨立董事），並通過斥資4500萬元，發放價值300元的股東會紀念品。

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市場推估，目前有意在此次董事改選中爭搶席次的大股東，持股比例以公股的23%最高、「耐斯」及「旺旺」2大股東分別9.9%，新加入的台鋼約8%，在此比例下，公股想要獲得過半席次並無絕對把握，甚至可能只有7席，未來接手的新任董事長，若要在國票金內大張旗鼓的改革，勢必得耐心說服耐斯、旺旺及台鋼3派股東，獲得各方的認同。

國票金作為國內14家金控之一，卻因為派系問題，2大民股長期內鬥，導致公司治理惡化，造成極度不佳的社會觀感，甚至成為各方笑柄。也因為派系內鬥，各項業務推動長期受挫，業務規模日益萎縮，即使有併購的機會、增資的需求，都因一方股東反對而胎死腹中。

國票金獲利長年吊車尾，2025年稅後獲利僅不到23億元、EPS0.63元，金融界人士經常對此感到「不可思議」，認為一家金控的獲利，甚至不如其他金控旗下單一子公司的表現。據了解，官股對此已經不耐，認為必須透過併購，快速擴大國票金的業務規模，但2大民股長年內鬥，若要插手改革，必須提高持股取得主控權，是去年公股大舉加碼國票金的主因。

消息人士表示，「這次財政部玩真的」，雖然國票金董事長是否真由前兆豐金董事長張兆順擔任，要到5月29日改選結束後才能定案，但可以確認的是，新任董事長，就是政府找來大刀闊斧改革國票金的執行者，不但要終結2大股東每天內鬥製造社會問題，更將「奉命」積極推動合併，以改善國票金業務規模過小、發展受限的困境。

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