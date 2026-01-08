自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台灣超狂！又拿下世界第1 最新全球醫療照護指數排名出爐

2026/01/08 12:23

全球資料庫網站Numbeo公布「2026全球醫療照護指數」，台灣再次奪得世界第1。示意圖。（資料照）全球資料庫網站Numbeo公布「2026全球醫療照護指數」，台灣再次奪得世界第1。示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕數據顯示，《2026年全球醫療照護指數》（Health Care Index）排名前3國家分別是台灣（87.1）、韓國（82.9）和荷蘭（81.5），其中台灣已多年穩居榜首。

由Numbeo發布的《2026年全球醫療照護指數》透過多項關鍵因素評估各國醫療體系的整體品質，包括醫療專業人員的可取得性與專業能力、醫護人員與醫生水準、醫療設備，以及相關費用，提供對各國醫療基礎設施、服務及資源的全面評估。

根據國家排名，前5名國家依序為台灣、韓國、荷蘭、日本、奧地利；6至10名分別為厄瓜多、芬蘭、泰國、丹麥、西班牙。

值得一提的是，根據Numbeo顯示，台灣自2018年中超車韓國奪下第1後，至今仍穩居第1名。

若以城市排名，根據Numbeo發布數據顯示，台灣的高雄、台北分別拿下第1與第2名，荷蘭烏特勒支（Utrecht）排名第3，泰國清邁排名第4。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財