台灣超狂！又拿下世界第1 最新全球醫療照護指數排名出爐

〔財經頻道／綜合報導〕數據顯示，《2026年全球醫療照護指數》（Health Care Index）排名前3國家分別是台灣（87.1）、韓國（82.9）和荷蘭（81.5），其中台灣已多年穩居榜首。

由Numbeo發布的《2026年全球醫療照護指數》透過多項關鍵因素評估各國醫療體系的整體品質，包括醫療專業人員的可取得性與專業能力、醫護人員與醫生水準、醫療設備，以及相關費用，提供對各國醫療基礎設施、服務及資源的全面評估。

根據國家排名，前5名國家依序為台灣、韓國、荷蘭、日本、奧地利；6至10名分別為厄瓜多、芬蘭、泰國、丹麥、西班牙。

值得一提的是，根據Numbeo顯示，台灣自2018年中超車韓國奪下第1後，至今仍穩居第1名。

若以城市排名，根據Numbeo發布數據顯示，台灣的高雄、台北分別拿下第1與第2名，荷蘭烏特勒支（Utrecht）排名第3，泰國清邁排名第4。

