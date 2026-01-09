最高法院裁決倒數！路透盤點川普關稅影響最大國家產業 台灣也入列

美國最高法院將在週五（9日）宣判川普根據根據《國際緊急經濟權力法》徵收的關稅合法性。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國最高法院將在週五（9日）就美國總統川普（Donald Trump）根據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球徵收的高額關稅合法性做出判決，《路透》盤點在川普關稅下，受到最大影響的國家和產業，台灣也名列其中。

《路透》報導，根據《國際緊急經濟權力法》實施的關稅主要分為3類，首先是針對中國、墨西哥和加拿大徵收與芬太尼相關的關稅；再來是旨在縮小貿易逆差的廣泛對等關稅；最後是出於非貿易政治因素，對特定國家徵收的懲罰性關稅。

從好市多（Costco）、露華濃（Revlon）、雷朋（Ray-Ban）的製造商依視路陸遜梯卡（EssilorLuxottica）、大黃蜂食品（Bumble Bee Foods）到橫濱輪胎（Yokohama Tire）、川崎摩托車（Kawasaki Motors）等大型企業已起訴美國政府，質疑基於《IEEPA》的關稅，並要求退還已繳納的稅款。

值得注意的是，藥品、能源、農產品、服務和航太工業在很大程度上，免受美國關稅的影響，因為他們關鍵的生態以及全球供應鏈，並對公共衛生和國際貿易有潛在影響。與此同時，歐盟及英國、日本、南韓、越南和瑞士等國與美國達成了關稅減讓協議，以換取市場准入和投資承諾。

以受《IEEPA》關稅影響的國家和產業來看，中國目前面臨10％關稅，另外10％對等關稅暫緩至11月後實施，主要受影響的產業包括消費性電子產品、機械、醫療器材、化學品和玩具等。受影響公司包括聯想（Lenovo）、蘋果（Apple）等科技公司，好市多、沃爾瑪（Walmart）、亞馬遜（Amazon）、目標百貨（Target）等零售商，以及富豪汽車（Volvo）等汽車製造商。

面臨20％關稅的台灣也名列其中，主要受影響的產業為半導體晶片製造商，受影響公司包括代工大廠鴻海（2317）和晶圓代工龍頭台積電（2330）。

墨西哥和加拿大面臨25％的關稅，部份符合美墨加協定（USMCA）規範的商品則可豁免關稅。墨西哥主要受影響的產業包括汽車、汽車零組件、工業零件和消費品，在當地設廠的眾多汽車製造商都受影響，包括福斯（Volkswagen）、福特（Ford）和通用汽車（General Motors）等。加拿大則是金屬、能源產品和製成品曝險較高，受影響企業包括美國鋁業（Alcoa）、鋼鐵生產商等。

歐盟大部份商品稅率為15％，英國關稅為10到25％不等，曝險產業橫跨汽車、機械、工業設備、化學品、消費品到藥品。受影響公司包括製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）和賽諾菲（Sanofi），以及塔塔汽車（Tata Motors）、捷豹荒原路華（Jaguar Land Rover）、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）等汽車製造商。

日本和南韓關稅在經過協商後，降至約15％，主要受影響產業包括汽車、機械、工業設備和消費品。受影響企業包括本田汽車（Honda）、現代汽車（Hyundai Motor）和三星電子（Samsung Electronics）。

經常被稱為中國+1的東南亞製造中心，包括越南、泰國和印尼，面臨19到20％的對等關稅，服裝、鞋類代工、電子產品組裝、家具、家居用品和汽車零件是主要受影響產業，Nike、豐田汽車（Toyota）、Lululemon等國際品牌都受影響。

印度部份主要出口產品面臨高達50％的關稅，受影響產業從藥品、精煉燃料、特殊化學品、珠寶、農產品、汽車零件到玩具，受影響企業包括太陽製藥（Sun Pharma）、與信實集團（Reliance）有關的出口商，以及美泰兒（Mattel）、孩之寶（Hasbro）等玩具大廠。

巴西面臨40％的懲罰性關稅，加上10％的對等關稅，主要曝險產業包括鋼鐵、鋁和農產品，受影響企業包括巴西航空工業公司（Embraer）、鋼鐵龍頭阿塞洛米塔爾（ArcelorMittal）、蓋爾道集團（Gerdau）和食品加工商Marfrig。

最後是除了印度以外的南亞國家，包括孟加拉、斯里蘭卡和巴基斯坦，服裝、紡織品和運動用品代工是主要曝險產業，受影響的企業包括時裝品牌H&M、Gap、運動大廠愛迪達（Adidas）和女性成衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret）。

