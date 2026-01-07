寒流來襲怎麼穿？UNIQLO兩款高評價羽絨外套一次看

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著天氣愈來愈寒冷的這個時節，想要盡可能穿得保暖的人，不妨將羽絨外套納入穿搭選項，若希望同時兼顧上班與休閒場合，日本媒體推薦UNIQLO的無縫羽絨連帽外套，由於採用高品質羽絨，只要擁有一件就能在多個場合派上用場。

日本媒體《FTN（Fashion Trend News）》報導，無縫羽絨連帽外套售價12900日圓（約2648元新台幣），採短版剪裁，版型俐落，能輕鬆搭配各式下身單品。根據官方網站說明，該商品填充物採用750 以上Fill Power （蓬鬆度）的羽絨，兼具輕量與高保暖性能。外套同時具備高機能防潑水設計，在小雨與降雪的天氣也能安心穿著，實用性十足。

配色方面，除了棕色、灰色等流行色系外，另有象牙白、黑色與酒紅色等成熟且優雅的色調可供選擇。

另外，衣長稍微長一點的「無縫羽絨短大衣」售價14900日圓（約3058元新台幣），可完整包覆腰部至臀部，提供更全面的保暖效果。與連帽外套同樣採用高品質羽絨，穿著時可期待溫暖舒適的體感。此外，口袋內側採用刷毛材質，也是令人加分的細節設計。顏色提供灰色、黑色與深藍色共3款選擇。

