勞工注意！遇到這些狀況 千萬別找職業工會加保

依《勞工保險條例》規定，申請老年給付，必須同時符合年齡、保險年資，以及申請時已退保等要件。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕勞工A在39歲時因為家庭因素離職，當時公司也替她辦理了勞保退保。20年後，她才想起自己以前累積了24年的勞保年資，想申請老年給付一次請領。但向勞保局詢問後才知道，因為她當年退保時還沒到可以請領的年紀，現在又沒有勞保身分，必須先重新加保、再退保，才能提出申請。這讓已經年紀不小、又多年沒工作的勞工A感到焦慮，煩惱到底怎樣做，才能一次領呢?

依《勞工保險條例》規定，申請老年給付，必須同時符合年齡、保險年資，以及申請時已退保等要件。實務上，確實有不少勞工在過去退保時，因尚未達到法定請領年齡或年資門檻，無法立即請領，等到年齡條件具備後，才發現自己早已沒有投保身分，因此才需要重新取得投保資格，以完成一次請領程序。

請繼續往下閱讀...

面對這樣的情況，很多人第一個想到的方法是加入職業工會加保。但勞工A聽人說，如果只是短期加入職業工會加保、隨即退保再申請老年給付，可能會被勞保局查核，她擔心這樣會影響自己請領結果。

事實上，勞工A的擔憂並非多慮。若僅為取得一次請領資格，而臨時加入職業工會投保，短期內又辦理退保並提出申請，確實較容易引起勞保局注意，並進一步啟動查核程序。勞保局通常會檢視投保期間是否確實從事該工會所對應的工作，若認定不具實際工作事實，該次投保可能不被承認，進而影響勞工老年給付的請領。

那麼，勞工A還能怎麼做呢？實務建議，勞工A若只是為了補齊一次請領老年給付的程序要件，實務上仍以實際受僱於有固定雇主的公、私立單位工作並依法加保，風險相對較低。即使加保期間不長，只要確實存在受僱與工作事實，於依法退保後再申請老年給付，通常較不容易產生爭議。

當然，實務上也有部分勞工因健康狀況或其他個人因素，已無法實際到職工作。若屬此情形，便只能等到符合現行法定請領年齡（65歲）後，再依法向勞保局提出老年給付申請。

此外，除了不建議僅為一次請領目的而加入職業工會外，下列幾種情況者，也不適合透過職業工會加保：

●已有固定雇主加保者

若勞工僅有一份工作，且已由雇主依法辦理勞保投保，勞工就不應再就同一工作性質加入職業工會投保。因為同一性質的工作原則上只能有一個投保單位，除非另有實際從事不同性質的兼職或自營工作，否則容易被認定不符投保資格。

●有失業給付或育嬰留職停薪津貼需求者

職業工會並不包含就業保險，僅提供勞保、職災保險及健保，因此無法請領失業給付或育嬰留職停薪津貼。若有此類需求，仍須在有固定雇主的事業單位加保，才能具備相關資格。

●以為加入職業工會就有退休金提撥者

很多人以為只要加入職業工會，就會有人幫忙存退休金，這其實是錯誤觀念。因為職業工會不是雇主，依法也不用幫會員提撥勞工退休金。只有受僱於公司，由雇主依法提撥退休金才會累積。透過工會加保，除非勞工個人自願提繳，否則不會增加退休金。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法