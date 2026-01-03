恢復對台灣邦交、與中國斷交 宏都拉斯被曝進入關鍵時刻

宏都拉斯媒體報導，總統阿斯夫拉很快將面臨抉擇：與中國斷絕外交關係、還是與台灣恢復正式外交關係。這項決定將直接影響宏都拉斯的外交政策、貿易和戰略佈局。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯新總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）在競選期間就曾發表過與中國斷交、恢復對台灣邦交的言論。宏國媒體《新聞報》（centroamerica360）報導，阿斯夫拉很快將面臨抉擇：與中國斷絕外交關係、還是與台灣恢復正式外交關係。台灣在宏都拉斯危難之際始終給予其戰略支持，這項決定將直接影響宏都拉斯的外交政策、貿易和戰略佈局。

幾十年來，台灣一直是宏都拉斯的主要合作夥伴之一，提供技術援助、資金和優惠的市場准入。另一方面，據官方數據和前官員稱，中國於2023年與宏都拉斯建立正式關係，但迄今為止，實際利益仍然有限。

這項決定是在美國外交政策的大背景下做出，而美國是宏都拉斯的長期盟友。川普總統簽署《2025年美國國家安全戰略》，重申華府對台灣的政治和軍事支持。文件認為，台灣對亞洲戰略平衡至關重要，這不僅是因為其地理位置，也是因為其在全球半導體產業的核心地位。美國將遏制台海衝突視為優先事項。在中美競爭日益激烈的背景下，這種方針影響拉丁美洲盟國政府的政策。

在競選期間，阿斯夫拉承諾恢復與台灣的關係，但他同時也提出維持與中國的貿易。然而，這一立場面臨結構性限制：北京要求其夥伴承認一個中國原則，這排除了同時與台灣和台灣建立外交關係的可能性。

國際關係分析家格拉科·佩雷斯（Para Graco Pérez）稱，總統擁有修改該國外交地位的完全權力。但他警告說，這項決定的影響遠不止於形式層面。佩雷斯告訴《新聞報》，來自華府的政治支持帶來了明確的期待。背離美國的戰略可能會影響雙邊合作以及外界對新政府可靠性的看法。

專家警告說，突然斷交可能會產生經濟、法律或商業方面的影響。中國甚至在1月30日宏都拉斯大選期間也發表意見，如今已成為宏都拉斯的主要商品供應國之一。分析師認為，在該市場擁有利益的商業部門可能會施加壓力，阻止兩國關係徹底破裂。

前農業部長赫爾曼·佩雷斯（Germán Pérez）告訴《新聞報》，幾十年來，台灣與中國的關係取得了實際成果。他指出，宏國獲得技術轉移、技術培訓和市場准入優惠。此次合作促進了農業和水產養殖等產業的發展。蝦子、米等產品可以免稅進入台灣市場。此外，宏都拉斯的學生和技術人員也獲得了參加培訓計畫的機會。

外交關係破裂後，宏都拉斯失去了這個市場和部分技術援助，而中國並沒有給予同等的補償。宏都拉斯中央銀行的數據顯示，該國從中國的進口額從2023年的20.093億美元增加到2025年的26.326億美元。出口額增幅仍很小，從1290萬美元增至4470萬美元。

相較之下，宏都拉斯對台灣出口在外交破裂後有所下降。截至2025年10月，對台出口總額為2640萬美元，反映出宏都拉斯付出失去長期貿易夥伴的慘痛代價。

