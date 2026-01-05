3萬點來了！台積電發爐飆1685元、指數登30221點，雙雙創新高。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美股2026年開紅盤，4大指數僅那指收小黑，而費半指數在台積電ADR飆漲逾5％帶動，指數飆漲逾4%，受此激勵，週一台股在台積電開盤直接飆破1600元，指數大漲429.89點，以29779.7點開出，在台積電一路狂飆至1685元，大漲100元，股價再刷新天價帶動，加上華邦電、南亞科等記憶體續飆，在電子股領軍向前衝，指數開高走高，漲872點，來到30221點，正式站上3萬點大關。

2026年第一個交易日，美股漲跌互現，AI晶片大廠輝達股價上漲提振了市場。道瓊工業指數上漲319.10點、0.66%，標準普爾500指數上漲0.19%，那斯達克指數小跌0.03%，費城半導體指數大漲4.01%，台積電ADR勁揚5.17%，收在319.61美元。

請繼續往下閱讀...

而亞股週一也全面跟進狂飆，在多箭齊發，日股延續2025年亮麗封關，2026年開紅盤指數大漲逾千點，指數飆51508點，而南韓綜合指數也在科技股帶動下，指數開高，大漲逾2.5%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法