股匯開紅盤！ 新台幣一度升破31.4元、中午暫收31.402元

台北股匯開紅盤！ 新台幣一度升破31.4元、中午暫收31.402元 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台北股匯開紅盤，台股截至中午大漲近300點，新台幣兌美元匯率升破31.4元，最高觸及31.385元，中午暫時收在31.402元、升值3.6分，台北外匯經紀公司成交量4.51億美元。

今日是2026年首個交易日，台股在台積電領軍下，大盤指數再度站上29000點，續創新高；新台幣匯價早盤則以31.42元、升值1.8分開出，隨大盤指數越走越高，匯價突破31.4元價位，最高觸及31.385元、之後在31.4元附近陷入整理。



回顧2025年，新台幣走勢震盪，最後收在31.438元、升值4.27%，在主要亞幣中，升幅僅次於新加坡幣與人民幣，優於韓元與日圓。

展望2026年，多數研究機構均認為新台幣仍有升值空間，不排除重見2字頭，匯價可能落在28至31元間。

短期來看，市場對聯準會（Fed）降息預期降溫，維持利率不變機率升至8成以上，近期美元在98附近有撐，新台幣匯價走勢還是要看外資動向。

