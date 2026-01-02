自由電子報
2025年台灣賣最好10款車出爐 這款車蟬聯冠軍

2026/01/02 14:39

2025年全台新車銷售量出爐！全年領牌數達41萬4436輛，年減9%，成功守住40萬輛關卡，根據監理站統計資料，全台賣最好的前10名車款持續由和泰汽車代理的國產休旅車TOYOTA COROLLA CROSS奪冠。（記者楊雅民攝）2025年全台新車銷售量出爐！全年領牌數達41萬4436輛，年減9%，成功守住40萬輛關卡，根據監理站統計資料，全台賣最好的前10名車款持續由和泰汽車代理的國產休旅車TOYOTA COROLLA CROSS奪冠。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕2025年全台新車銷售量出爐！全年領牌數達41萬4436輛，年減9%，成功守住40萬輛關卡，根據監理站統計資料，全台賣最好的前10名車款持續由和泰汽車代理的國產休旅車TOYOTA COROLLA CROSS奪冠。

2025總市場銷售量TOP10車款：

排名　廠牌車款　　　　　　　　銷量（台數）

1.TOYOTA COROLLA CROSS　44,813

2 .TOYOTA RAV4　　　　　　 19,590

3. CMC J SPACE 　　　　　　 16,482

4.TOYOTA TOWN ACE　　　　 16,035

5.TOYOTA YARIS CROSS　　 15,537

6.TESLA MODEL Y　　　　　　13,384

7.LEXUS NX　　　　　　　 11,094

8.TOYOTA ALTIS　　　　　　　 9,864

9.HONDA HR-V　　　　　　 9,249

10. HONDA CR-V　　　　　　 9,112

