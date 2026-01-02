2025年台灣賣最好10款車出爐 這款車蟬聯冠軍

2025年全台新車銷售量出爐！全年領牌數達41萬4436輛，年減9%，成功守住40萬輛關卡，根據監理站統計資料，全台賣最好的前10名車款持續由和泰汽車代理的國產休旅車TOYOTA COROLLA CROSS奪冠。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕2025年全台新車銷售量出爐！全年領牌數達41萬4436輛，年減9%，成功守住40萬輛關卡，根據監理站統計資料，全台賣最好的前10名車款持續由和泰汽車代理的國產休旅車TOYOTA COROLLA CROSS奪冠。

2025總市場銷售量TOP10車款：

排名 廠牌車款 銷量（台數）

1.TOYOTA COROLLA CROSS 44,813

2 .TOYOTA RAV4 19,590

3. CMC J SPACE 16,482

4.TOYOTA TOWN ACE 16,035

5.TOYOTA YARIS CROSS 15,537

6.TESLA MODEL Y 13,384

7.LEXUS NX 11,094

8.TOYOTA ALTIS 9,864

9.HONDA HR-V 9,249

10. HONDA CR-V 9,112

