嘉市民族國小西側公辦都更二期招商 投資金額預估超過50億元

嘉義市民族國小西側公辦都更二期正式公告招商。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府辦理「嘉義市民族國小西側南門段二小段88等8筆土地公辦都市更新事業計畫」公開評選實施者案，該基地屬商業區，面積約2976坪，是一期基地面積的2倍，即日起公告招商至今年4月28日，邀請投資團隊參與，共同打造嘉義市中心新一代城市核心。

嘉市民族國小西側公辦都更二期招商，基地面積達2976坪。（嘉義市政府提供）

市長黃敏惠表示，「民族國小西側公辦都更二期」位處市中心，緊鄰民族路、垂楊路等幹道，周邊串聯文化路商圈、東市場、影城及優質文教生活圈，區位條件成熟、生活機能完整，是市中心少有兼具規模、土地完整且權屬單純的開發基地。

請繼續往下閱讀...

嘉義市民族國小西側公辦都更，活化城市核心。（嘉義市政府提供）

黃敏惠說，市府多年來整合公有土地資源、整體規劃，期待透過公辦都市更新機制，引入優質投資開發者，在兼顧公共利益的前提下，活化城市核心土地，為嘉義市「東區大進步」注入新的成長動能。

市府都市發展處長許懷群表示，此基地的土地權全數為公有，分屬嘉義市政府、教育部、財政部國有財產署，沒有私有產權整合問題，地上物均已清空，可即時啟動開發；透過公辦都更，將導入住宅、商業及公共服務空間，規劃多項公益回饋設施，包括社會住宅、社會福利設施及公共停車空間，預計更新後，透過都市更新容積獎勵，可開發樓地板面積超過8萬平方公尺，整體投資金額預估超過50億元，為嘉義市近年規模最大、條件最優的公辦都更招商案件之一，市府將於1月19日、28日分別在嘉義市鈺通大飯店、台北市寒舍艾美酒店辦理招商說明會，針對公辦都更招商重點、後續作業流程完整說明。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法