電纜新5雄》75歲太電熬過風暴 苑家低調扛大旗

2003年太電爆發財務掏空危機，財務長胡洪九與時任董事長孫道存（見圖）都遭起訴判刑（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕太電是台灣最老字號的電線電纜大廠，2025年度過75歲生日，但22年前那場掏空案風暴，不僅讓30萬小股東手中「股票」變成「壁紙」，千億市值的太電集團也一夕崩塌；22年後，太電公司登記已不見自然人股東，早年的孫、仝與苑等家族都隱身於投資公司背後，當年持股最高的孫家已退出第一線，反而由持股較小苑家低調扛起復興大旗。

2003年太電爆發財務危機，檢調介入調查後，揭發財務長胡洪九利用職務之便，瞞著董事會，在海外設立多家「紙上公司」，將太電資金轉往海外，涉及高達200億資產掏空，胡洪九與時任董事長孫道存都遭起訴判刑；2004年太電下市，也不得不放棄台灣大哥大等事業，由富邦集團接手，因太電無力增資，也一度造成台灣高鐵財務拉警報。

太電集團原始大股東孫法民、焦廷標（華新麗華）等家族，被稱為台灣企業界「河北幫」，業界早年形容太電股權分為三大、三中與三小，孫家、李家、焦家、仝家等持股較高，苑家反而較少；但從最新公司登記來看，現在反而是董事長苑竣唐的「元遠實業」持股最高，而孫法民次子孫道濟擔任副董事長，而太電登記也轉成「僑外資」，董監事不見自然人、全是投資公司。

太電雖然股票下市，但還是公開發行公司，在現任董事長苑竣唐帶領下，太電營運早已回歸正常軌道︰根據其財報揭露，2002到2024年每股盈餘分別為1.84元、2.69元與2.78元，獲利能力比起不少台股公司還要強。

