電纜新5雄》 太電下市惦惦復活了 搶進台電345KV電纜供應商

〔記者林菁樺／台北報導〕太平洋電線電纜（太電）因掏空案淡出大眾的視野，但下市後的太電惦惦吃，在國內電網升級浪潮下翻身。受惠台電「強韌電網計畫」推動電纜汰換需求，太電近年營運明顯回溫，不僅獲利攀上近10年新高，更在本月底正式取得台電345KV超高壓電纜製造商資格，躋身電纜產業金字塔頂端，老牌電纜廠重新擦亮招牌。

擦亮老招牌 獲利創10年新高

太電是台灣第一家電線電纜大廠，但在22年前爆發掏空案，黯淡下市。太電仍是公發公司，根據資料顯示，太電近3年明顯受惠台電的強韌電網計畫帶動特高壓電纜需求，營收、獲利同步提升，去年稅後淨利20.3億元，為近10年新高。

台灣電網必須「拾級而上」，就像一座金字塔，目前擁有25KV高壓電纜製造商資格為25家、161KV特高壓電纜就更少，有華新、大同、宏泰等11家，金字塔頂端的345KV超高壓電纜合格供應商僅大東、合機、華榮、大亞等4家老牌電纜廠，但國內成立最早的電纜廠太電本月正式取得資格，跨入電纜門檻最高領域。

彰銀主辦57億聯貸 超額認貸168%

太電近年已鮮少受到矚目，但2025年4月彰化銀行主辦太電57億元聯貸案，且超額認貸168%，顯示太電獲得金融界的支持，財務體質也正在改善，外界更解讀太電可能有意重返資本市場。而太電針對聯貸案表示，資金用在建置先進機械設備、再生能源設備暨其附屬設施等，不難看出太電壯大本業技術、持續練兵。

太電先前就已對外揭露正在向台電申請345KV電纜製造商資格，受到國內不少電纜同業關切此事。即將由興櫃轉上市的大東電業董事長林志明就分享，要取得345KV認證，需先購置機台就得耗時18個月，再跟台電申請並經檢驗、審查才會取得資格，從買機台到取得資格認證，估計至少要三年時間，進入的門檻很高。

台電證實，太電已於今年12月底已通過台電審查，正式躋身台電第五家345KV電纜製造商，未來可以成為台電邀標廠商之一，這是睽違10年後再有業者正式成為345KV電纜製造商。

