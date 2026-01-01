麥當勞薯條上榜！嬰兒潮世代點名5種經典食物「口味、品質變差」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著時代變遷，在科技進步，和抗生素的使用，對我們的食物產生了深遠的影響，而某些食品的品質也受到了影響，《Eat This, Not That!》報導，據55歲以上嬰兒潮世代表示，麥當勞薯條、牛奶和乳製品等5種經典食物，「口味、品質變差」，網友嘆以前的味道比現在好太多了。

報導指出，55歲以上的人或許還記得，過去某些食物的味道確實更好，以下是他們眼中，過去味道更佳的5種經典食物。

請繼續往下閱讀...

1、麥當勞薯條

麥當勞的薯條是鹹味小吃之一，食客們表示，以前的薯條比現在的薯條更好吃（難以置信吧）。1位評論者說，麥當勞的薯條以前用奶油炸的時候，味道更好，比他們現在用的油炸的要好吃得多。

2、新鮮農產品

不少人提到了優質農產品帶來的簡單快樂。 「以前的新鮮水果蔬菜味道更好。那是在它們被改造以改善外觀和延長保鮮期之前，」1位評論者說。有些個頭較小，看起來也不那麼完美，但味道卻很棒，而且以前很多人都有菜園和果樹，所以我們吃到的農產品也更新鮮。

3、豬排

豬排曾經是許多家庭餐桌上的常客。 「豬排帶肥肉，烤過之後味道棒極了，」1位網友評論道。 「我覺得以前肥肉多的時候，豬肉比較好吃，因為肥肉才是味道的來源，」另1位網友說。

4、牛奶和乳製品

就連乳製品也與現在大不相同，那些還記得鮮牛奶簡單美味的人們如是說。 「我們以前還能在超市、免下車/步行就能買到的乳製品店買到新鮮的鮮牛奶，有些地方甚至還有送貨上門服務，」1位網友評論道。

另1網友說，以前牛奶、奶油等等的品質都非常棒，遠勝於現在超市裡賣的任何產品。不過現在在洛杉磯也能買到新鮮的鮮牛奶，只是價格非常昂貴，雖然比超市裡的牛奶好，但遠不及我50多年前記憶中的乳製品那麼好。

5、Hostess Treats

有人提到，以前Hostess的熱門零食味道更好。 「就連加工零食都比現在好吃。像叮咚蛋糕和Twinkies這樣的Hostess產品真的好吃太多了。Wonder麵包也美味極了，」1位網友評論道。

網友說，現在的零食全是防腐劑，味道糟透了，我已經幾十年沒吃過了。即使是現在的脆皮奶油甜甜圈，也因為添加了大量的防腐劑，即使標榜‘新鮮’原料，也不會發黴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法