還清舊欠本息就可貸 年息2.165％勞保紓困貸款1/2截止

2026/01/01 13:50

115年勞保紓困貸款即將在115年1月2日截止受理（勞動部提供）115年勞保紓困貸款即將在115年1月2日截止受理（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕有資金需求的勞工請注意，115年勞保紓困貸款即將在115年1月2日截止受理，僅剩最後2天，可選擇線上申辦及分行辦理，若需要至銀行申辦，僅剩明（2）日一天，務必事先備妥文件把握時機。勞保局統計，截至上周5已撥款逾60億元，完備貸款手續並審核通過貸款資格，款項約7個工作天會撥入帳戶，讓勞工在農曆春節前可收到貸款。

115年度勞保紓困貸款每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。勞工借款10萬元，按目前利率前6個月每月僅需繳利息180元，自第7個月開始每月繳本息3427元。

勞保局指出，近日接獲不少勞工詢問，若先前曾申貸勞保紓困貸款，目前仍有餘額尚未還清，是否可以申貸？勞保局表示，只要在受理期間內，還清舊欠本息且符合本次申請資格條件，還是可以再次申辦115年的勞保紓困貸款。

根據勞保局統計，115年勞保紓困貸款截至114年12月31日下午4時止，申請件數11萬6,937件，已經核准件數8萬8,459件；撥款件數6萬902件，撥款金額60億8,291萬元。

勞工若因生活困難需要紓困申請貸款，且符合以下申貸資格：計算至受理截止日115年1月2日為止，參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。且不是已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金的勞工，即可申請紓困貸款。

