黃金全年漲逾60％ 有望迎來1979年以來最佳

〔財經頻道／綜合報導〕儘管黃金和白銀在2025年最後一個交易日走低，但隨著受到地緣政治風險加劇和避險資產需求強勁，以及聯準會（Fed）降息的支持，兩大貴金屬仍有望創下40多年來最大年度漲幅。

年底交易清淡，金銀價格波動異常劇烈，週一（12月29日）暴跌、週二（30日）有所回升，週三（31日）再次下跌，現貨黃金徘徊在每盎司4320美元左右，白銀價格則跌至每盎司71美元附近。

受到地緣政治風險加劇和避險資產需求強勁，以及Fed降息的支撐，加上對通膨和已開發經濟體不斷膨脹的債務負擔擔憂所引發的「貶值交易」也助長了貴金屬走勢。在規模較大的黃金市場中，這些因素刺激投資人湧入以黃金為支撐的交易所基金，各國央行則延續了數年的購買熱潮。

2025年，黃金價格上漲約63％，9月，金價突破45年前經通膨調整後的高峰，當時美元承壓、通膨飆升、經濟衰退加劇，推動金價一度達到每盎司850美元。金價也在10月初突破每盎司4000美元大關，創歷史新高。

世界黃金協會（World Gold Council）首席策略師里德（John Reade）表示，在自己的職涯裡，這種情況前所未見，創歷史新高的次數前所未有，黃金的表現遠超許多人的預期，這同樣是前所未見。

白銀價格全年累積上漲超過140％，主要受惠於投機性買盤，以及工業需求的推動。白銀廣泛應用於電子產品、太陽能板和電動車領域。10月，由於關稅擔憂導致白銀進口湧入美國，倫敦市場供應趨緊，引發了歷史性的拋售潮，白銀價格也因此飆至歷史新高。隨著美國降息和投機熱潮推高價格，持續改寫新高，本週稍早一度突破80美元。

市場對於金銀的熱情也蔓延至其他貴金屬領域，鉑金打破了多年的停滯，創下新高。由於主要生產國南非供應中斷，鉑金供應預計將連續第3年短缺，在川普政府關稅前景更加明朗前，供應仍可能保持緊張。週三，鉑金和鈀金價格均出現下跌，但市場熱情絲毫沒有減弱的跡象。

