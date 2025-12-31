OpenAI公佈員工薪酬 遠超史上任何一家科技新創

OpenAI公佈的數據顯示，該公司平均每位員工可獲得約150萬美元的股票選擇權。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據OpenAI向投資人公佈的財務數據顯示，這家公司支付給員工的薪酬比近代史上任何一家科技新創都還要高。員工總數約4000人的OpenAI，平均每位員工可獲得約150萬美元（約新台幣4722萬元）的股票選擇權。

《華爾街日報》分析了Equilar公司彙整的數據，回顧過去25年主要科技公司IPO（首次公開發行）前的情況，這150萬美元（約新台幣4722萬元）的認股權大約是其他18家大型科技公司在上市前1年員工平均薪酬的34倍。

以Google作為案例，經通膨調整後，OpenAI給出的薪酬比Google在2003年揭露的股票選擇權高出7倍多，這家搜尋引擎龍頭隨後在2004年提交IPO。

為了保持自身在AI領域的領先地位，OpenAI向頂尖的研究人員和工程師發放了鉅額股票獎勵，使他們成為矽谷最富有的員工之一。但這些股權獎勵也加劇了OpenAI公司鉅額的營運虧損，並迅速稀釋了現有股東的權益。

隨著AI競賽加劇，像OpenAI一樣的前線研究室面臨著給員工加薪的壓力，在這之前Meta開始向競爭對手公司的高層、研究人員提供價值數億美元的薪酬方案。Meta大規模的招募行動從OpenAI挖角20多名員工，其中也包括ChatGPT共同創辦人趙勝佳（Shengjia Zhao）。

根據《華爾街日報》先前報導，OpenAI在8月向部份研發人員發放了單次獎金，部份員工獲得了數百萬美元。在夏季與投資人分享的財務數據顯示，OpenAI的股票選擇權獎勵預計到2030年每年將增加約30億美元（約新台幣944.5億元）。OpenAI 進行也通知員工，將取消一項要求員工必須在OpenAI工作至少6個月才能獲得股權的政策，此舉可能會進一步推高薪酬成長。

分析顯示，OpenAI的股票獎勵總額在營收的佔比預計將在2025年達到46％，是這次分析的18家公司當中第2高，僅次於電動車廠Rivian，因為這家公司在IPO前1年仍沒有營收。軟體公司帕蘭泰爾（Palantir）2020年IPO前股權激勵在營收的佔比為33％、Google為15％、臉書（Facebook）則為6％。

