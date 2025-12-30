拚台灣第一個出海的細胞新藥！仲恩生醫明年首季申請幹細胞新藥日本臨時藥證

仲恩生醫獲SNQ國家生技醫療品質獎醫療周邊服務與產品類細胞治療組銅獎。圖為仲恩生醫董事長王玲美。（圖:仲恩提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕在《再生醫療雙法》預計於2026年正式上路前夕，興櫃仲恩生醫董事長王玲美表示，公司主要幹細胞產品「Stemchymal®罕病幹細胞藥物製備」，與授權夥伴REPROCELL持續與日本PMDA（醫藥品醫療機器總合機構）密集進行遞件前諮詢溝通，力拼成為「台灣第一個出海的細胞新藥」。

王玲美指出，仲恩長期專注於再生醫療幹細胞新藥研發，為加速提供脊髓小腦性共濟失調（小腦萎縮症；SCA）病友治療選機會，公司正依既定時程推進台灣及日本兩地藥證規劃。

此次與授權夥伴討論內容包含日本臨床三期試驗設計，以及臨時性藥證給藥給付計畫目標等，預計2026年第一季正式送件；台灣方面，除配合再生醫療相關法規外，亦同步評估其他申請途徑，期望加速藥品上市進程。

在海外市場部分，除了日本以外，仲恩生醫亦積極洽談東南亞、中東及韓國等市場之授權合作機會，希望透過國際授權，推動台灣細胞新藥技術走向國際，力拼成為「台灣第一個出海的細胞新藥」。

仲恩Stemchymal®獲得SNQ國家生技醫療品質獎暨標章雙重肯定，代表仲恩細胞藥物製備符合國家級高標準品質要求，對於未來藥證申請與國際市場布局具有正面助益。

