台積電供應商驚傳技術外流中國？弘塑：純屬不實揣測

弘塑總經理張鴻泰。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕先進封裝製程設備廠弘塑 （3131） 是台積電（2330）CoWoS供應商，今（23）日驚傳弘塑關鍵技術外流至中國，但公司透過股市觀測站重訊公告，尚未發現有關鍵技術流向中國，傳言純屬不實揣測，同時也對前總經理黃富源疑似侵害營業秘密行為，依循法律途徑提起告訴，目前案件已進入司法偵查階段，基於偵查不公開原則，公司不便對外透露案件細節，將全力配合檢調機關調查，以維護公司權益。

弘塑指出，公司高度重視智慧財產權、營業秘密及客戶資訊保護，也已建置嚴謹的管理機制，全體員工，無論職位高低，均須遵守公司相關的規定。

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針對媒體報導前總座黃富源遭控告，弘塑指出，公司已就其疑似侵害營業秘密的行為，依循法律途徑提起告訴，目前案件已進入司法偵查階段。基於偵查不公開原則，公司不便對外透露案件細節，但將全力配合檢調機關調查，以維護公司權益。

弘塑強調，公司尚未發現有設備機台等關鍵機密技術流向中國的情事，針對媒體報導，純屬不實揣測。

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