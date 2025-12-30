中國散戶瘋炒白銀！美媒揭 : 銀價噴新高關鍵 是「這檔基金」點火

美媒揭秘，中國零售交易狂潮是將白銀價格推高的背後推手。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕白銀價格在週一衝上歷史新高，背後推手不是避險需求，也不是央行政策，而是來自中國的散戶投機熱潮。受投機性買盤帶動，銀價一度飆升至每盎司約84美元，隨後才回吐漲幅。這波行情讓白銀持續朝著 1979 年以來最佳年度表現邁進，也讓市場再度見識到散戶力量的爆發性。

美媒《商業內幕》報導，幾週前，中國社群平台小紅書上開始流傳貼文，詳細說明如何利用UBS SDIC Silver Futures Fund進行套利操作，試圖捕捉不同市場之間的價差。這檔基金是中國唯一的純白銀投資工具，很快成為短線交易者的焦點。

報導指出，白銀今年原本就處於破紀錄走勢之中，而近幾週的漲勢明顯加速，關鍵正是中國散戶的進場，而這套利策略迅速發酵。根據《彭博》數據，該基金在過去一週的交易價格，一度比其資產淨值高出超過60%，與今年初相比漲幅甚至達到187%。

同一時間，上海現貨白銀價格與倫敦市場之間的價差也急劇擴大，週一曾一度超過每盎司8美元，創下白銀在中國市場出現過的最大溢價紀錄。

面對過熱的投機情緒，基金管理方已出手降溫。上週五，UBS SDIC 宣布暫停該基金C類額度申購，這一類別向來深受短線交易者青睞，同時也提醒投資人避免追逐「不可持續的漲幅」，並預告將收緊相關交易規則。

市場人士則警告，這波行情的結構性風險正在升高。對此，文藝復興宏觀（Renaissance Macro）執行長兼技術分析師Jeff de Graaf指出，目前白銀市場中存在大量投機性淨空頭部位，而歷史經驗顯示，淨空頭與未來報酬呈現負相關，這意味著一旦價格繼續上漲，可能引發空頭回補，進一步推升行情。

白銀並非第一次成為投機焦點。去年10 月，倫敦白銀期貨就曾因空頭擠壓而刷新紀錄，寫下超過40年來的首次新高。如今，在 AI、資料中心需求題材與中國散戶投機熱潮交織下，這種向來被視為「配角」的貴金屬，正再次站上全球市場的目光中心。

