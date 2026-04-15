日月光半導體以148.5億元買群創南科5廠。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕日月光投控（3711）今公告，旗下日月光半導體董事會通過買下群創（3481）南科5廠及相關附屬設施，廠房面積達5萬5754.97坪，交易總金額新台幣148.5億元。

今年二月間，市場傳出群創擬將南科5廠賣給記憶體大廠美光（Micron），本報獨家報導，群創南科5廠的買家並非美光，而是日月光，待公司董事會通過後並完成簽約，才會對外公告相關細節。今證實買家確實是日月光。

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群創公告今年上半年至今已出售三座廠，總計認列處分利益超過2百億元。南科模組廠出售給封測廠南茂（8150），建物面積達約1萬多坪，交易總金額新台幣8.8億元，認列處分利益約新台幣6.59億元。南科2廠約4.2萬坪出售給日月光投控旗下矽品，交易總金額約新台幣63.25億元，處分利益約58億元。5廠以148.5億元賣給日月光投控旗下日月光半導體，群創公告處分利益達133億元。

AI晶片需求大爆發，台積電（2330）先進封裝CoWoS產能不足，外溢到日月光投控，帶動日月光大力擴產，今年資本支出預計達70億美元，創歷史新高，日前表示還可望上修。日月光今年AI相關先進封裝營收預估達32億美元，較去年倍增，但因先進封裝（oS）委外需求與CPU CoWoS需求同步升溫，法人預估日月光投控今年先進封裝營收有機會達到35億美元，較預期為高。

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