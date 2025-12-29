好市多2026首波大促銷來了！11款「超甜價」商品1次看。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕2025年倒數，好市多（Costco）已準備好以強勁的勢頭迎接新年，美媒點名，2026年首波大促銷商品中，衛生紙、洗衣液等11款「超甜價」商品，現在正是囤貨的好時機。

《Eat This, Not That!》報導，Costco剛剛推出了一系列食品、飲料和生活必需品的優惠活動，有效期至2026年1月19日，以下11款最新優惠商品，千萬不要錯過，值得趁打折多囤一些貨。

1、Charmin 超柔衛生紙

如果名牌衛生紙打折，我都會買。 Charmin 超柔衛生紙正在大幅促銷。 30 卷 213 張裝，防堵塞，適用於化糞池，店內和網上均可享受6.60美元（約新台幣208元）的折扣。

2、活力蛋白膠原蛋白勝肽

Costco會員對Vital Proteins膠原蛋白勝肽讚不絕口。目前正在促銷這款1.5磅裝的膠原蛋白勝肽，它不含麩質、乳製品和大豆，且無添加味，原料來自草飼放養的牛。本月購買可享額外6美元（約新台幣189元）折扣，僅需23.99美元（約新台幣755元），每人限購3件。

3、Chobani 20克蛋白質低脂希臘優格混合裝

如果你的新年願望之一是多攝取蛋白質，那麼Costco的促銷活動不容錯過。 Chobani 20克蛋白質低脂希臘優格混合裝（16盒/6.7盎司）現價11.99美元（約新台幣377元），折價6美元，每人限購8件。

4、努里奶昔

Nurri Milkshake蛋白奶昔現在打折5美元（約新台幣157元），僅售14.99美元（約新台幣472元）。 「這是我和我妻子最喜歡的即飲蛋白奶昔。自從Fairlife蛋白奶昔漲價到每箱30美元（約新台幣944元）以上後，我每個月至少都會買1次Nurri Milkshake，」1位顧客寫道。

5、Kirkland Signature 有機太平洋濃鬱咖啡 K-Cup 膠囊咖啡

本月是囤K-Cup咖啡的好時機。 Kirkland Signature有機太平洋濃鬱K-Cup咖啡膠囊（120粒）現價優惠8美元（約新台幣252元）。 「我嘗試過很多種K-Cup咖啡，太平洋濃鬱是最好的！它擁有醇厚濃鬱的咖啡風味，卻沒有深烘焙咖啡常見的苦澀味。而且，它比其他品牌或大型超市自有品牌更實惠，」1位顧客寫道。 「美味的深烘焙咖啡，風味和香氣都十分濃鬱。物超所值，」另1位顧客補充道。

6、汰漬高效能洗衣液

專家建議會員趁著好市多有洗衣液打折的時候多囤一些。這個月有很多選擇，例如汰漬（Tide）高效能洗衣液，大瓶裝（152次用量）優惠5美元。 All Free & Clear Plus 洗衣精也優惠5美元。

7、攝氏氣泡能量飲料

Celsius 氣泡能量飲料混合裝（18/12 液盎司）優惠 6 美元，限購10包。

8、斐濟天然自流井水

趁著打折趕緊囤一些名牌水。這款24瓶裝的斐濟天然自流井水就是個不錯的選擇。24瓶/500毫升裝，優惠4.50美元（約新台幣142元），限購10件。

9、曼奇尼媽媽的巨型牛肉丸

曼奇尼媽媽的巨型牛肉丸在熟食區非常受歡迎。這些個頭超大的牛肉丸浸潤在美味的義大利醬汁中，足以讓你的家人誤以為你花了幾個小時在廚房精心烹製。目前，48盎司裝的牛肉丸每盒僅售10.50美元（約新台幣330元），可節省3.5美元（約新台幣110元）。

10、泰森麵包糠雞胸肉條

雞柳也是必備食品之一。我總會在冰箱裡備上一袋。孩子們不僅喜歡蘸著他們最愛的醬料吃，而且當你沒有新鮮雞肉的時候，雞柳也是快速補充蛋白質的絕佳選擇。這款5磅裝的泰森日式麵包糠雞胸肉柳選用雞胸肉製成，不含防腐劑，折扣 5.5 美元。

11、味之素日式豬肉雞肉餃子

Costco的餃子總是最划算的。現在購買味之素新款日式豬肉雞肉煎餃（50.9盎司），可節省4美元（約新台幣126元）。「我強烈推薦！做法簡單，無需用油。而且外酥內嫩，口感極佳。我要多囤一些！」1位顧客說。

