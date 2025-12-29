補助計畫最後1年！明年度住宅家電汰舊補助最高3000元

經濟部明年繼續推動「住宅家電汰舊換新節能補助」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕為加速老舊耗能家電退場，經濟部明年繼續推動「住宅家電汰舊換新節能補助」，也將是該計畫的最後一個年度，民眾購置能源效率分級標示一級冷氣、冰箱，並確實將家中舊電器汰換回收，備妥指定文件後即可申請，每台新機補助新台幣3000元，申請截至2027年1月31日止。能源署估算，計畫目標總計汰換730萬台老舊電器，年節電量可達34.8億度電。

能源署指出，明年度補助申請方式維持不變，住宅用戶在補助期間內購置一級能效冷氣、冰箱，配合回收家中舊機，即符合補助資格。民眾購買能效一級冷氣、冰箱，除了經濟部補助每台3000元，明年還可向財政部申請退還減徵貨物稅，最高退稅可達2000元，合計可獲得5000元節能補貼；發票日期（補助購買期間）為自2023年元旦起至2026年底，申請補助截止至2027年1月31日，如補助經費用罄，將提前截止受理。

統計家電汰舊補助計畫成效，累計2023、2024年已完成322.8萬台冷氣、冰箱汰舊換新，年節電量約19.3億度，今年目標要汰換208萬台，今年度申請截止日期為明年1月底，實際補助台數尚待結算。

能源署官員表示，今年預算歷經在野黨刪凍後再解凍，恢復到68億元預算，今年也是編列68億元，但由於明年度中央政府總預算案尚卡在立法院，還不確定預算最後結果，在法案審議完成前，明年度經費將會依據今年度實際執行額度先行動支，明年度也將是家電汰舊節能補助計畫的最後一個年度，尚未確定後年是否會再推出，仍要內部研議。

