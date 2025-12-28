竹市地王出爐 都城隍廟旁中山路角地蟬聯每坪151萬

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市地王出爐了！市府地政處表示，115年公告土地現值及公告地價經地價及標準地價評議委員會日前評定，全市公告土地現值平均漲幅2.93%，公告地價平均漲幅3.06%。最高地價宗地仍由城隍廟旁中山路角地蟬聯，每坪約151萬元，調整結果明（115）年1月1日公告。

地政處表示，地價作業調查期間，考量不動產買賣移轉量、實價登錄資訊、內政部都市地價指數及民間房地市場調研機構發布資料。竹市整體市場呈現交易量下降、價格相對平穩態勢，經委員討論評定115年新竹市公告土地現值平均漲幅為2.93%，調整後占市價比例為92.06%。同時也一併評議每2年調整一次的公告地價。經委員考量整體社會經濟情勢、民眾稅捐負擔能力及各區段間均衡性等因素，公告地價僅微幅調整3.06%，調整後占市價比例19.56%。經稅務局預估，明年地價稅約48%市民不受影響，另約39%增加稅額在300元以下。

地政處表示，關埔地區光埔一期與關長重劃區等生活機能到位，交易熱絡；光埔二期重劃工程也陸續完成，道路提前通車，可望改善慈雲路廊交通瓶頸，帶動價格與交易量以及巨城購物中心商業活動熱絡等，是這次漲幅較大區域。至於火車站前舊城區，考量人流與商業型態轉變，市府適度調整地價，期減輕稅負並促進區域活化。另公告土地現值及公告地價是課稅及相關費用計算依據，非市場交易價格。可洽竹市幸福宜居網及地政處網站查詢。

