統一超商砸20.54億元 吃下台灣LOPIA超市51％股權

統一超商（2912） 今天董事會決議將以20.54億元，買下台灣LOPIA超市51%股份，以及台灣LOPIA食品加工公司49%股份。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912） 今天董事會決議通過與日本OIC集團展開策略性合作，將以20.54億元買下台灣LOPIA超市51%股份，以及台灣LOPIA食品加工公司49%股份，建立合資合作架構，攜手拓展台灣食品零售市場，並深化生鮮與熟食領域布局。

前述兩家新設公司名稱尚待最終確定，另本交易尚需取得公平交易委員會不禁止結合之決定，預計將於2026年底完成交割。

請繼續往下閱讀...

LOPIA為OIC Group旗下核心零售品牌，主要經營食品超市與肉品專門店業務，並涵蓋手工火腿、香腸等加工肉品製造與販售，以及食品進出口與貿易業務。目前於日本本土已布局約143家超市，並持續拓展海外市場，2023年進入台灣市場並已展店11家，亦積極布局泰國等亞洲市場，以深化海外零售版圖。

因應海外拓展布局，LOPIA於2023年進入台灣市場，定位為「日本專賣型超市」，主打和牛等進口商品及多元熟食特色，依在地消費習慣優化商品與購物體驗。目前全台店數已達11家，持續深化與消費者的日常連結，讓「吃飯」不只是日常所需，而是兼具美味與樂趣的生活體驗，在便利之中創造更具溫度的消費感受。

統一超商深耕台灣市場超過40年，長期致力於貼近消費者生活需求，以「真誠、創新、共享」為核心價值，從商品供應延伸至多元生活服務，讓日常所需能隨時被滿足。

透過遍布全台的門市據點與完善的物流體系，支撐穩定且即時的供應能力，並結合會員經營與數位應用能力，持續優化消費體驗。在事業發展上，延伸至餐飲、藥妝、百貨及電子商務等多元零售領域，並推動線上線下整合發展，持續打造以消費者為核心的全方位生活服務平台。

未來，統一超商將延續LOPIA的核心理念，透過本次合作，結合雙方在食品商品開發能力與零售通路經營專長，將理想生活的概念落實於日常消費場景之中，使消費者能以合理價格取得兼具品質與滿足感之餐食選擇，讓日常飲食回歸安心、豐富且具期待感的生活體驗。

同時，台灣LOPIA超市將持續深耕在地生活服務，透過優化食品商品開發、物流配送、數位服務、會員經營及營運效率，並深化在地採購及整體供應能力，打造兼具品質與永續價值的零售服務體驗，為台灣消費市場帶來更精采完整的生活提案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法