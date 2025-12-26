菲律賓「跨國勞動力延攬中心」揭牌 洪申翰：元月起開放雇主申請

勞動部今日舉辦「保薪資、顧家庭、助勞權、防職災、解缺工」記者會，統整明年將上路的勞動部新制，由勞動部長洪申翰（中）主持。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為解決缺工問題，勞動部規劃於菲律賓設置第一個官方跨國勞動力延攬中心，外界關注何時揭牌運作，勞動部部長洪申翰今（26）日證實，「跨國勞動力延攬中心」已正式揭牌，自2026年元月起，將可召募海外技術人才、專業技能對接與認證，透過國對國直聘模式引進，廠商可依程序提出申請；至於已逾1年沒有進度的印度移工引進，洪申翰強調，持續透過外交部與印方進行細節磋商。

時序進入年底，勞動部今日舉辦「保薪資、顧家庭、助勞權、防職災、解缺工」記者會，統整明年將上路的勞動部新制，由勞動部長洪申翰主持。

為了解決缺工問題，勞動部指出，國家發展委員會修訂「外國專業人才延攬及僱用法」，加強延攬外國專業人才，勞動部也於今年12月 26 日訂定「外國專業人才延攬及僱用法第十一條規定外國人申請許可及管理辦法」，規範世界大學排名前 200 名的外國籍畢業生直接向勞動部申請個人工作許可的申請及聘僱管理等事項。

此外，勞動部也推出「跨國勞動力精進方案」，鼓勵企業提升本國勞工薪資與就業條件、避免低薪定錨的同時，合理運用跨國勞動力，協助產業解決缺工問題。配合推動的四大方案包含「製造業加薪本國勞工增加移工名額」、「放寬外國技術人力留用上限」、「旅宿業及商港碼頭業海外引進外國技術人力」及「強化政府服務效能」。

特別是為了擴大海外專案選工，勞動部首度規劃海外據點，設置官方跨國勞動力延攬中心，擴大專案選工，第一個據點位於菲律賓，缺工的旅宿業與商港碼頭業者，未來只要先替本國勞工加薪2000元，就可聘用外國技術人力。

勞動部長洪申翰今日指出，海外延攬中心已於日前揭牌，因跨國勞動力延攬中心預算編列於115年公務預算中，屬於預算尚未通過的新計畫，因此在總預算案通過前，先採「任務編組」方式進行，希望115年總預算案可以及早審議通過，讓整體政策落實。

洪申翰表示，明年元旦後，廠商就可以來申請，但因引進外國技術人力還有些行政程序要完成，不是第1季就有人會進來，「還需要一定的時間」，近期將規劃說明會，讓旅宿、商港碼頭業者了解相關規範。

廠商向延攬中心申請引進國外技術人力，需負擔哪些費用？勞動部勞動力發展署長黃齡玉表示，從海外引進外國技術人力，是與當地政府以國對國方式對接，不會透過仲介，因此可省掉海外仲介費負擔，但是國內雇主還是需支應這些技術人力的機票、健檢、簽證等費用。

