貴金屬大割韭菜！ 白金跌逾8％、黃金跌近4％

〔財經頻道／綜合報導〕受美國總統川普宣佈前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）為下任Fed主席衝擊，黃金、白銀慘遭「血洗星期五」，週一亞洲盤，貴金屬繼續遭遇猛烈拋售，黃金一度跌近4%，而白銀盤中一度跌逾8%。

貴金屬拋售由川普提名華許領導聯準會的消息引發，該消息推動美元走高。儘管市場觀察家先前已警告火熱的漲勢將面臨回調，但跌幅之大超出多數投資者預期。

黃金現貨價上週五大跌9.5%，寫下1983年以來最大單日跌幅，報每盎司4883.62美元，在週四最高曾觸及創紀錄的5594.82美元。美國2月黃金期貨價格為每盎司4745.1美元，跌幅11.4%。

白銀上週五單日跌幅則是達到約27.7%，報每盎司83.99美元，盤中一度跌到77.72美元，為有史以來最大單日跌幅。

週一現貨黃金盤持續大幅波動，一度觸及4698.6美元，跌幅3.79%，延續先前創下的十多年來最大跌勢，截至台北時間8點42分，反彈至4828.5美元附近。

白銀跌勢更慘烈，盤中最深跌幅逾8%，回測76.967美元，截至台北時間8點42分翻紅，回到86.773美元。

