真實版耶誕老人！老闆賣公司發75億獎金員工「每人爽領1390萬」

Fibrebond前執行長賣掉公司後，將15%的所得分給員工。

〔財經頻道／綜合報導〕美國出現了真實版「耶誕老人」！路易斯安那州一名公司老闆，把公司以17億美元（約新台幣533億元）出售之後，決定將15%出售所得分配給540名全職員工，總額達2.4億美元（約新台幣75.3億元），平均每人可獲得約44.3萬美元（約新台幣1390萬元）的獎金。

《紐約郵報》報導，電氣設備機殼工廠Fibrebond前執行長沃克（Graham Walker）將公司賣給伊頓電力管理公司（Eaton），他當初堅持，如果伊頓公司不將出售所得的15%分配給員工，他絕不會同意出售，儘管員工們並未持有公司股份。沃克表示這項條件不可協商，否則他認為許多陪伴公司度過繁榮、低潮甚至近乎倒閉的員工，可能會離開公司。

今年6月，員工開始收到密封信件，內附個人獎金金額。部分員工當場感動落淚，有人甚至以為是惡作劇，還有人則愣住不語。這筆交易已經完成，540名全職員工的平均分紅約為44.3萬美元，分5年發放，任職時間較久的員工則獲得更多獎金。

Fibrebond資深員工Lesia Key在1995年以每小時5.35美元（約新台幣168元）起薪入職，今年51歲的她，如今負責公司254英畝園區的設施管理，帶領18人團隊。她收到獎金後，償還房貸並在附近小鎮開了一家服裝店，她說「以前我們都是月光族，現在我可以好好生活了。」

另一名員工則用獎金帶全家前往墨西哥渡假，也有員工清還信用卡、一次付清汽車款、支付子女學費或增加退休金儲蓄。

Fibrebond是由沃克的父親克勞德・沃克（Claud Walker）於1982年創立，當時只有十幾名員工，主要製造電力與電信設備防護棚，公司在1990年代的手機熱潮中蓬勃發展，但1998年工廠火災幾乎使公司倒閉。

沃克家族在生產停擺期間仍持續支付員工薪資，員工至今仍將此視為公司忠誠文化的基礎。2000年代初，網路泡沫破滅使Fibrebond的客戶剩下三家，公司被迫裁員，員工人數從約900人減至320人。

沃克與兄長接手營運後，出售資產、償還債務，同時尋找新市場。後來，他們投資1.5億美元（約新台幣47億元）轉型，開始建造模組化資料中心電力外殼，這一風險投資在疫情期間因雲端運算需求激增而成功，五年間營收增長近400%，吸引大型工業公司收購意願。

沃克告訴每位潛在買家同一件事，出售所得的15%必須分給員工。被問及為何堅持15%，他答道「這比10%還多。」顧問警告此條件可能讓交易複雜化，或引來未受惠的前員工訴訟，但沃克仍堅持。

