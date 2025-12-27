租金補貼調查1》逾7成滿意三大居住協助 93.5％肯定租補減壓

〔記者高嘉和/台北報導〕根據內政部國土管理署最新公布「113年住宅需求動向調查」結果，針對現行三大居住協助措施之滿意度與未來期待進行深入分析。調查指出，受訪者對現行政策普遍給予肯定，各類措施之「滿意」與「非常滿意」合計均達7成以上，其中政府直接興辦社會住宅的滿意度最高，達79.0%，包租代管計畫為77.8%，300億元租金補貼專案則為70.9%。

在政策效益方面，高達93.5%的租金補貼申請人認為該措施最顯著的效益為「減少經濟壓力」。此外，政府直接興辦社會住宅在「改善居住品質」方面的成效最受認可，比例達56.9%；而包租代管計畫則在「可辦理戶籍登記」方面表現突出，占比達43.6%。

針對未來居住品質的精進，受訪者對「社會住宅包租代管」提出了具體期待。約39.0%的申請人認為政府應「提供屋況較佳的物件」，其次則為「宣導社會住宅包租和代管的不同」與「增加房東修繕住宅的誘因」。包租代管承租人更強調應強化房東修繕誘因（43.2%）及簡化申請資料（39.1%）。

對於政府未來推動住宅政策的期待，不同族群展現了清晰的需求導向。300億元租補申請人中最期待「擴大租金補貼戶數」（57.4%）；包租代管承租人亦最期待擴大租補戶數（36.8%）；而社會住宅承租人則有超過半數（53.7%）最期待政府「擴大直接興辦社會住宅」之供給。內政部表示，調查結果顯示民眾對居住穩定性的強烈渴望，未來將據此調整政策重點與資源投放。

