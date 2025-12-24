圓剛AI邊緣運算領域高速成長 明年營收比重達50％

圓剛今日舉辦法說會。（資料照，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI邊緣運算暨影像直播領導品牌圓剛（2417）業務副總莊善雯今日表示，旗下兩大產品線消費商業、以及AI邊緣運算產業應用同步發展，因穩定出貨客戶比例增加，加上多項專案落地量產，明年AI Edge產業應用的營收比重將達到50%，商業消費領域也會穩定成長，明年營運有望勝過今年。

圓剛從消費性影像產品起家，近年切入AI產業應用領域。針對AI領域發展，莊善雯指出，目前穩定專案出貨的客戶比例達到60%，在智慧城市與監控應用也有10餘家專案落地並量產，未來仍有無人機、機器人等5個專案正在開發，今年營收年增估達75%、營收比重40%，明年在各項專案推進下，營收比重將達到50%。

請繼續往下閱讀...

不過，AI產業應用產品線的毛利率為41.3%，低於平均，莊善雯也說，後續AI產品線也將努力強化毛利率表現，唯近期SSD價格波動讓發展有點壓力，正與客戶洽談策略性備料等因應策略。

至於消費商業產品線則在歷經疫情後冷卻期、復甦期後，今年年中日系遊戲機大廠任天堂（Nintendo）Switch 2問市，帶動手機直播需求，預期遊戲直播與Type-C擷取卡產品需求將會持續上漲，除遊戲直播產品外，也期待應用市場往直播帶貨發展。莊善雯指出，因消費商業產品本就有基本盤，將維持穩健成長，提振毛利率表現。

莊善雯也表示，消費商業產品線今年在商業專案運用上也頗有斬獲，美國政府的4K視訊鏡頭專案導入、業績年增27%，台灣政府與海關也有專案導入，預期將持續挹注營收，將持續主打「台灣製造」的品牌力進行專案開發。

展望2026年，圓剛表示，將以「Edge AI成長」為首要核心，搭配「Type-C /USB Video 直播標準化」與「擷取消費市場回溫及新市場」三大動能 ，推動高毛利結構成長，看好Edge AI將是未來3至5年成長最快、且有助於毛利結構持續改善的關鍵引擎。

圓剛強調，將持續落實「從直播串流AI化，到AI產品化落地」的全方位佈局，並積極擴展歐洲、中東與東南亞市場，擴大全球產業影響力，同時深化在智慧城市、教育與企業影音領域的關鍵供應商角色。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法