跨年之前能解套嗎？電子五哥近三年封關結局一次看

2025年末進入倒數計時，電子五哥股價表現再度成為市場關注焦點。（資料照，本報合成）

〔記者方韋傑／台北報導〕2025年末進入倒數計時，電子五哥股價表現再度成為市場關注焦點，觀察12月24日收盤價，廣達（2382）收在264元、緯創（3231）收在145.5元、英業達（2356）收在43.15元、和碩（4938）收在69.4元、仁寶（2324）收在30元，若與2024年封關日相比，僅緯創仍維持明顯漲幅，其餘四家則全面回檔。

回顧2022年至2024年電子五哥每一年的封關結局，法人觀察認為，五家業者股價在這三年當中完整走過一輪「修正、爆發、高檔分歧」的循環，歷經2022年修正築底，2023年搭上AI浪潮全面反彈，2024年進入高檔分歧，2025年則開始接受投資市場的重新定位。

2022年封關：景氣反轉下的全面修正

2022年是電子五哥近年最具壓力的一年，在烏俄戰爭、全球升息循環啟動、消費電子需求反轉與庫存調整影響下，族群股價普遍承壓。當年封關，廣達自2021年的94.7元跌至72.3元，全年下跌23.6%；和碩、仁寶分別下跌8.1%與4.7%。緯創幾乎原地踏步，小幅上漲0.8%，英業達則逆勢小漲5.2%。

2023年封關：AI帶動的全面解套年

2023年成為電子五哥近三年最關鍵的轉折點，隨著AI伺服器需求急劇增加，ODM廠商全面受惠，股價出現倍數級反彈。緯創自2022年封關的29.4元，2023年底收在98.6元，全年大漲235.37%；廣達從72.3元一路推升至224.5元，漲幅達210.51%。英業達、仁寶與和碩也分別上漲101.14%、72.8%與37.48%。

2024年封關：高檔震盪下的分歧走勢

電子五哥最近三年封關股價漲跌幅一覽。（資料來源：證交所，製表：記者方韋傑）

進入2024年後，電子五哥股價走勢開始出現明顯差異，廣達延續AI伺服器龍頭優勢，自2023年封關的224.5元上漲至287元，全年漲幅27.83%，仍是族群中表現最強勢者。相較之下，緯創與和碩全年僅小幅上漲5.47%與5.26%，英業達與仁寶則分別下跌5.38%與5.52%。

來到2025年最後一週，電子五哥股價再度拉開距離，以12月24日收盤價與2024年封關相比，緯創仍上漲約39.9%，成為五哥中唯一持續創高的公司；廣達、英業達、和碩與仁寶則分別回檔8.01%、13.87%、24.48%與20.31%。

表格圖說二：

電子五哥最近三年封關股價。（資料來源：證交所，製表：記者方韋傑）

法人指出，從最近三年的封關表現來看，2023年確實是電子五哥全面解套的一年，但進入2024、2025年後，市場已不再單純重視AI題材，而是更加看重營運基本面，在產業結構中具備長期競爭力的公司，會是較受買盤資金青睞的對象。

