中國人最多！南韓外籍就業人數突破110萬創新高

根據南韓國家數據處（前統計廳）最新公布數據顯示，2025年在南韓工作的外籍人員已突破110萬人，創下歷史新高。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據南韓國家數據處（前統計廳）最新公布數據顯示，2025年在南韓工作的外籍人員已突破110萬人，創下歷史新高。其中，以留學生身分從事工作的外籍人員，較去年同期大幅成長71.8%，增幅最為顯著。

《韓聯社》報導，南韓國家數據處18日發布「2025年移民人員居留與就業情況調查」結果指出，截至2025年5月，南韓境內常駐外國人數達169.2萬人，年增8.4%，約增加13.2萬。其中，外籍就業人口成長9.8%，約新增9.9萬人，總數來到110.9萬人，為自2012年開始相關統計以來的最高水準。

依國籍別觀察，中國人最多，達39.5萬人，其中韓裔中國人占34.1萬人，其次為越南籍人士，共14.9萬人。

產業分布方面，採礦與製造業吸納外籍勞動力最多，達49.8萬人，占外籍就業人口的44.9%；批發零售業及住宿餐飲業則以20.4%的占比居次。

收入結構方面，外籍就業人口的月均收入多集中於200萬至300萬韓圜（約新台幣4.27萬元至6.4萬元）之間，占比50.2%；月收入超過300萬韓圜者，占36.9%。

