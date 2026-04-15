國票金改選倒計時！公股收服旺旺、台鋼 耐斯成唯一變數

公股主導國票金改選，今日傳出台鋼與旺旺2大股東退讓，大和解有望（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金（2889）董事改選4大股東「25搶15」，明（16）日將召開董事會討論候選人名單。在公股手握近25%股權的優勢下，今日傳出「大和解」有望，除了台鋼允諾僅提名1席，大股東旺旺集團也透過自家媒體，發出「支持公股主導」的聲明，目前僅剩大股東耐斯未表態，若仍堅持先前「副董事長」職務的交換條件，公股要「提升公司治理並推動金融整併」恐成空話。

耐斯尚未表態 關鍵「副董事長」動向惹議

國票金明日將召開董事會，討論4方股東提出的董事被提名人，由於4方爭搶席次，包含董事及獨立董事在內，公股提名11席、人旺集團提6席、耐斯提5席、台鋼提名3席，共25人爭搶15個席次。

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今日上午傳出，在公股的積極協調下，已獲台鋼、旺旺2民股「退讓」的承諾，原提名3席的台鋼將撤回2席，旺旺也將撤回超額提名人選，與公股共推1份候選名單，大幅降低明日董事會的煙硝味。

旺旺集團更透過自家媒體，發出支持公股的聲明，表示針對本次國票金董事改選，旺旺集團經審慎評估，願意支持由公股主導，並配合政府與財政部政策，同額競選本次國票金控董事改選。並表達全力支持國票金持續強化資本結構、提升經營體質，配合由公股主導推動金融整併的態度。

不過，與旺旺集團持股比例相當的耐斯集團，至今並未公開針對董事改選表達立場，先前外界傳言，耐斯集團已獲得公股承諾給予「副董事長」職務作為交換條件，若此訊息為真，且耐斯仍堅持不退讓，將與公股規劃推動的改革目標相違背。

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