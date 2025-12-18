北京禁日令喊爽？中國有錢人曝非去日本理由

中國有錢人表示，日本物價低廉，且到處都是舉世無雙的絕美景，更重要的是日本是1個能「治癒心靈」的地方，因此，沒有理由讓他們取消行程。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在中國全面封殺日本觀光的禁令下，根據日本觀光局公佈數據顯示，11月訪日的中國旅客人次為56.26萬，高於去年同期，而中國有錢人幾乎完全未受到影響，日媒報導，中國富裕人士坦言，禁令只會影響政府工作員，而日本物價低廉，且到處都是舉世無雙的絕美景，更重要的是日本是1個能「治癒心靈」的地方，因此，沒有理由讓他們取消行程。

自上個月以來，日本和中國都出現了許多關於政治話題，尤其是在北京禁止中國旅客赴日，引發觀光、餐飲業對於產業前景的擔憂。

不過，日媒《東洋經濟》報導，據記者近期頻繁採訪，來日本的年輕富裕的中國遊客，發現幾乎沒有收到他們取消日本之行的通知。身為菁英階層，這些人自然對政治議題很敏感，那他們為什麼還要來日本呢？

1名40歲出頭的A女士受訪時表示，她住在上海，目前就職於外資審計公司，擔任企業部門主管。她收入頗豐，資產約10億日圓（約新台幣2億），其中包括上海黃金地段的多處房產以及家族管理的基金。

這次，她和閨蜜B一起進行了1次時隔數年的日本之旅。 B是A的青梅竹馬，家境似乎比A好。

當被問及是否擔心目前的局勢，A女士指出，我認為受影響的主要是政府工作人員或與政府有聯繫的人，而我在外資公司工作，沒人會關心，我也不用擔心此問題，因此，沒有理由讓我取消行程。

加上日本物價低廉，兩人入住銀座1家新開幕的豪華飯店，透過RED預訂了租車和翻譯，在8天時間裡，無憂無慮地遊覽了關東地區美麗的秋葉觀賞地，也體驗了禪修和茶道。

當被問及對這次旅行的印象時，他們說：「日本真的很棒。四季美景是最棒的。」、「人與人之間保持著一定的距離，這是遠離都市喧囂、放鬆身心的好去處。」

記者總結，日本之所以會吸引有錢會前往，主要的理由是舉世無雙的絕美景色，潔淨宜人的環境，安全的旅遊勝地，物價低廉。最重要的是，日本是一個能「治癒心靈」的地方。

這與自我實現的需求密切相關，這些受過高等教育且家境富裕的人希望花更多時間在國際舞台上，實現自我價值。在日本，日本人對大自然的敬畏之心體現在風景之中；侘寂美學則可透過茶道體驗；而源自中國文化的香道藝術，都擁有優美的禮儀，能夠「淨化」心靈。

或參觀寺廟，聆聽博學之士講述歷史和文化文物的故事，或是聆聽看似簡單卻感人至深的千年古蹟……這些既能賞心悅目（美麗的風景），又能滋養心靈（自我實現）的內容，正是日本的精髓所在，無論我們生活在哪個時代，它都能深深吸引精英人士的心靈。

