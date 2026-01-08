華邦電、南亞科等6檔上市櫃股票1/9起列入處置

華邦電、南亞科、晶豪科、力積電、昶昕、金居明起列入處置股。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近日台股波動、記憶體族群飆漲，今日證交所、櫃買中心公告，上市股華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）、力積電（6770）、昶昕（8438），以及上櫃股金居（8358），共計6檔上市櫃股票從明起列入處置股票。而友達（2409）等23檔上市、波若威（3163）等12檔上櫃，共計35檔上市櫃股票列入注意股。

根據證交所公告，華邦電、南亞科、晶豪科、力積電、昶昕從明日（9）起列入處置股票，華邦電的處置期間至26日、共計12個營業日，其餘4檔則至22日，共計10個營業日。

其中，5檔上市股票在處置期間都改採人工撮合，華邦電、力積電每5分鐘一次，其餘每20分鐘一次；投資人每日買賣南亞科、晶豪科、昶昕時無論張數，而華邦電、力積電則在買賣達10張以上、或是單日累積30張以上，需先付全部價金與圈存；信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

另外，根據櫃買公告，金居從明日起至22日、共計10個營業日列入處置，處置期間改採人工撮合、每20分鐘一次；投資人每日買賣時須無論張數，皆需先付全部價金與圈存；信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

