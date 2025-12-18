自由電子報
外媒點讚台灣被低估！曝成「慢旅行」熱門目的地關鍵

2025/12/18 14:01

旅遊媒體平台列出7個2026年適合「慢旅行」的亞洲熱門國家，台灣入榜。圖為台北車站。（路透資料照）旅遊媒體平台列出7個2026年適合「慢旅行」的亞洲熱門國家，台灣入榜。圖為台北車站。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕1份數據顯示，隨著旅客越來越傾向悠閒的旅行方式，亞洲旅遊目的地的平均停留時間正在延長。旅遊媒體平台Travel And Tour World列出7個2026年適合「慢旅行」的亞洲熱門國家，包括泰國、印尼、南韓、日本、越南、菲律賓、台灣。文章認為，台灣明明兼具城市便利程度、大自然美景與多元化美食等，卻經常被低估。

文章介紹，台灣是舒適都市、大自然與美食的融合。在談到「慢旅行」時，台灣經常被低估，但它兼具城市便利、山景、當地市場、溫泉等，使其成為長期停留的理想之地。

台灣小巧多樣、世界級美食、友善的文化，使其成為「慢旅行」的理想選擇。舉例來說，從台北的夜市搭火車到太魯閣峽谷，只需要幾個小時，而夜市、街頭小吃等，隨處可以品嘗台灣美食、暢談人生，另外在台灣，講英文比其他亞洲地區更容易被人理解，若在台北長期居住，日常生活能更加輕鬆。

至於台灣適合「慢旅行」的城市，包括台北、台南、東海岸等。報導指出，台灣便利的公共交通和熱情好客的民眾，使得外國人要出門辦事和觀光旅遊，都能成為好的旅行體驗部分。

文章表示，「慢旅行」是種停留、學習、交流的心態，無論你是渴望在海濱小鎮、鄰里關係緊密的城市，還是夢寐以求的自然風光之地度過漫長的假期，上述7個國家都是亞洲最佳慢旅行目的地之一。

